CRB Total Return Index - Flagge plus Trigger bei 351 Punkten

Als Einstieg in den Rohstoff-Komplex wählen wir den CRB TR Index. Vor Jahresfrist bezeichneten wir die vorliegende Korrekturflagge als entscheidenden Wegweiser. Dank des Ausbruchs aus diesem Konsolidierungsmuster im Frühjahr haben wir einen Prognosetreffer gelandet. Viel wichtiger ist allerdings, dass der Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2020 dadurch eine wichtige Bestätigung erfuhr. Die Rahmenbedingungen für das Rohstoffbarometer stimmen also. Deshalb definieren wir einen Spurt über die Hochs von 2024 und 2022 bei 351 Punkten – gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2011 – als prozyklisches Einstiegssignal, denn dann sollte der CRB Index wieder ein verstärktes Aufwärtsmomentum entfalten. Im Erfolgsfall stellt das Hoch vom April 2011 bei 371 Punkten nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden dar. Langfristig lässt sich aus der Höhe der o. g. Flagge sogar ein Wiedersehen mit dem historischen Hoch aus dem Jahr 2008 bei 471 Punkten rechtfertigen. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bilden die horizontalen Marken bei 314 Punkten zusammen mit der 38-Monats-Linie sowie der ehemaligen Flaggenbegrenzung (akt. jeweils bei 308 Punkten) den strategischen „Katastrophen-Stopp 2025“.

CRB Total Return Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CRB Total Return Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.