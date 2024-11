Dax kommt am letzten Handelstag im November kaum vom Fleck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss nur schwer in die Gänge gekommen.

Der deutsche Leitindex notierte am letzten Handelstag im November kaum verändert bei 19.420 Zählern, der EuroStoxx50 gab 0,1 Prozent nach. Anleger hoffen jedoch, dass der Dax im Dezember noch einmal durchstarten wird. "Die feierliche Advents- und Weihnachtsstimmung sorgt in der Regel auch an der Börse für Kauflaune", sagt Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Impulse könnte die Wall Street liefern. In den USA läuft der Handel nach der Feiertagspause am sogenannten Black Friday wieder an. Der Tag nach dem US-Erntedankfest gilt im Einzelhandel als einer der umsatzstärksten des gesamten Jahres und als Auftakt zum wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember könnte dem Dax noch einmal Rückenwind verleihen. Investoren setzen darauf, dass die Währungshüter ihren Zinssenkungskurs fortsetzen werden. Zwar legte die Inflation im Euro-Raum im November erneut zu - sie fiel mit 2,3 Prozent aber im Rahmen der Erwartungen aus und liegt nun wieder über der von der EZB angesteuerten Marke von 2,0 Prozent. Dieses Niveau hält sie für optimal für die Wirtschaft im Währungsraum. Die EZB hatte im Juni erstmals wieder die Zinsen gesenkt. Sie legte dann im September und im Oktober mit weiteren Schritten nach. Der Euro notierte zum Wochenschluss mit 1,0564 Dollar minimal fester, der Dollar-Index gab 0,2 Prozent auf 105,9550 Punkte nach.

ANLEGER SETZEN AUF WEITERE ZINSSENKUNGEN

In den USA dürfte die Zinspolitik ebenfalls erst einmal locker bleiben. Investoren stellen sich darauf ein, dass die Zinssenkungen bis Mitte nächsten Jahres fortgesetzt werden und der Schlüsselsatz dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent landen dürfte. Aktuell liegt er in einer Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Noch offen ist, wie sich die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten auswirken wird. Ökonomen zufolge könnten die geplanten Strafzölle Trumps die Inflation in den USA befeuern und Wachstum kosten.

Zum Stimmungsdämpfer für die Märkte könnte sich allerdings die Regierungskrise in Frankreich entwickeln. "Die Minderheitsregierung unter Premierminister Michel Barnier steht unmittelbar vor dem Ende", sagt Christian Henke vom Broker IG. "Und gerade dieser warnt angesichts des sehr großen Lochs in der Staatskasse vor schweren Turbulenzen an den Börsen." Ein wenig hätten die Anleger Sorge vor einer Finanzmarktkrise 2.0. Zeitweise verzeichneten französische Staatsanleihen in den vergangenen Tagen den höchsten Risikoaufschlag gegenüber deutschen Anleihen seit der Schuldenkrise in der Eurozone 2012. Der Pariser Leitindex verlor am Freitag bis zu 0,4 Prozent. Auf Wochensicht gab er um 1,1 Prozent nach. Zuletzt kündigte Ministerpräsident Barnier am Donnerstag an, in seinen Planungen für den Haushalt 2025 auf die Erhöhung der Stromsteuer zu verzichten. Damit reagierte er auf die Drohungen der rechtsnationalen Partei Rassemblement National, ihn mit einem Misstrauensvotum zu Fall zu bringen, falls die Belastung der arbeitenden Bevölkerung nicht verringert werde.

WACHSTUMSAUSSICHTEN VON MTU GEFALLEN DEN ANLEGERN

Auf der Unternehmensseite ragte im Dax der Münchner Triebwerksbauer MTU heraus. Das Unternehmen sagte für das kommende Jahr ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn voraus. Die Aktie setzte sich mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent an die Dax-Spitze. Auf der Verliererseite machten die Investoren bei Brenntag Kasse. Die Aktien des Chemikalienhändlers verloren ein Prozent, nachdem sie in den letzten zweieinhalb Wochen mehr als neun Prozent zugelegt hatten. Nach unten ging es auch für Volkswagen, die sich um 1,1 Prozent verbilligten. Wie aus einem Dokument des indischen Zollamts in Maharashtra hervorgeht, wirft Indien dem Autobauer vor, Steuern in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar hinterzogen zu haben, indem er absichtlich geringere Einfuhrzölle auf Komponenten seiner Autos der Marken Audi, VW und Skoda gezahlt habe. In einer Stellungnahme erklärte Skoda Auto Volkswagen India, dass man ein verantwortungsbewusstes Unternehmen sei, das alle globalen und lokalen Gesetze und Vorschriften vollständig einhalte. "Wir prüfen die Mitteilung und bieten den Behörden unsere uneingeschränkte Zusammenarbeit an."

Im Kleinwerte-Index SDax zündete Norma ein Kursfeuerwerk. Der Auto- und Industriezulieferer will sich von seinem Wassermanagement-Geschäft trennen. Die Aktien gewannen bis zu 22,7 Prozent auf 14,50 Euro und markierten damit den höchsten Stand seit Anfang Oktober. Die stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft komme gut an, sagte ein Händler.

