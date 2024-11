Deutsche Optionstage 2025: Zweite Runde des größten deutschen Events für Optionsinteressierte

EQS-Media / 29.11.2024 / 09:54 CET/CEST



Düsseldorf, 15. November 2024 – Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Deutschen Optionstage im Februar 2024 freut sich CapTrader, die Fortsetzung dieses exklusiven Events für Optionsinteressierte bekannt zu geben. Die Deutschen Optionstage 2025 finden am 01. und 02. Februar 2025 im Congress Center Düsseldorf statt und präsentieren sich mit einem neuen Konzept, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Optionshändler begeistern wird. Durch die Veranstaltung führt der Börsenanalyst Holger Scholze. Zudem dürfen sich die Teilnehmer auf Vorträge von Experten wie u.a. Jens Rabe von der Jens Rabe Academy, Philipp-Malte Lingnau und Philipp Berger von DeltaValue, Olaf Lieser von Optionsuniversum, Stefan Toetzke von gammaVega, Alexander Eichhorn und Maximilian Bothe von Eichhorn Coaching, Tina Gison-Höfling von der Geldbäckerei sowie Vincenzo Zinna von der Eurex freuen.

Die Deutsche Optionstage 2024 verzeichneten über 500 Besucher, die sich begeistert über die Themen des Optionshandels austauschten und von erstklassigen Vorträgen inspiriert wurden. Die positive Resonanz und die große Nachfrage haben CapTrader dazu veranlasst, das Börsenevent 2025 erneut zu veranstalten.

Highlights der Deutschen Optionstage 2025

Das Programm der Deutschen Optionstage 2025 bietet nicht nur eine Vielzahl an Fachvorträgen mit bekannten und neuen Experten, sondern hebt sich durch ein besonderes Highlight hervor: Am Samstagabend sind alle Teilnehmenden zu einem exklusiven Get-together eingeladen. Dieses Networking-Event bietet die einzigartige Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit den Speakern und Gleichgesinnten zu vernetzen. Nach Konferenzende können die Besucher mit namhaften Experten der Branche in Kontakt treten und sich über die neuesten Entwicklungen und Trends im Optionshandel austauschen. Neben dem Get-together erwartet die Teilnehmenden an beiden Veranstaltungstagen eine großzügige Ausstellungsfläche.

Programmdetails der Deutschen Optionstage 2025:

Samstag, 01. Februar 2025: Konferenz von 09:00 bis 18:00 Uhr | Get-together von 18:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, 02. Februar 2025: Konferenz von 09:00 bis 16:00 Uhr

Tickets

Das Ticket beinhaltet den Zutritt zu allen Vorträgen an beiden Veranstaltungstagen sowie die Verpflegung mit Getränken, Mittagessen und sowie das Abendessen beim Get-together. CapTrader Kunden können von einem Rabatt auf den Ticketpreis profitieren. Erstmals wird es zudem ein Live-Streaming-Ticket für den Konferenztag am Samstag geben, das Interessierten eine weltweite Teilnahme ermöglicht.

Die Tickets für die Deutschen Optionstage 2025 sind ab sofort erhältlich.

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 150 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

