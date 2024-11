Flaute trifft Süßwarenindustrie - Weniger Schoko-Weihnachtsmänner

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Konjunkturflaute in Deutschland trifft auch die Produktion von Schokoladen-Nikoläusen und -Weihnachtsmännern.

Die deutsche Süßwarenindustrie stellte in diesem Jahr für die Weihnachtszeit rund 164 Millionen Exemplare davon her. Dies seien zwei Prozent weniger als 2023 , teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Freitag zu einer Mitgliederumfrage mit. "Die Wirtschaftskrise in Deutschland macht auch vor den beliebten Schoko-Weihnachtsmännern nicht halt", sagte BDSI-Hauptgeschäftsführer Carsten Bernoth. Gerade das für die Branche wichtige Exportgeschäft gerate immer mehr unter Druck und entwickle sich trotz international wachsender Süßwarenmärkte rückläufig. "Die Unternehmen in Deutschland ächzen unter Kostenbelastungen bei wichtigen Rohstoffen, Personal, Energie sowie Bürokratie."

Etwa 110 Millionen und damit rund zwei Drittel der in Deutschland produzierten Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner wurden demnach in den vergangenen Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel, an Kaufhäuser und den Fachhandel in Deutschland ausgeliefert. Rund ein Drittel (etwa 54 Millionen) geht in den Export - nicht nur in europäische Nachbarstaaten, sondern auch nach Großbritannien, Kanada, USA sowie Australien, Neuseeland und Südafrika.

