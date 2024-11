Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH 29.11.2024 / 11:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 29.11.2024 Kursziel: 102,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 110,00 auf EUR 102,00. Zusammenfassung: ABO Energy hat ihre Guidance für den 2024-Nettogewinn von EUR25 Mio. - EUR31 Mio. auf EUR20 Mio. - EUR25 Mio. gesenkt. Wesentliche Ursache dafür sind Verzögerungen bei Wind- und PV-Projekten in mehreren Ländern. Für 2025E geht das Management insbesondere aufgrund positiver Entwicklungen in Frankreich und Deutschland von einem Nettoergebnis von EUR29 Mio. bis EUR39 Mio. aus. Wir senken unsere Nettoergebnis-Prognose für das laufende Jahr von EUR28 Mio. auf EUR22 Mio. Unsere Nettoergebnisprognose von EUR31 Mio. für 2025E sehen wir durch die Guidance bestätigt. Trotz der Gewinnwarnung bleibt ABO Energy ein profitables Unternehmen (Nettomarge 2024 FBe: 7,1%) mit guten Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate ist die Aktie mit einem 2025E KGV von 10 günstig bewertet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR102 (bisher: EUR110). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 110.00 to EUR 102.00. Abstract: ABO Energy has lowered 2024 net result guidance from EUR25m - EUR31m to EUR20m - EUR25m. This is mainly attributable to delays in wind and PV projects in several countries. For 2025E, management is guiding towards net income of EUR29m to EUR39m, in particular owing to positive developments in France and Germany. We have lowered our net income forecast for the current year from

EUR28m to EUR22m. We see our net income forecast of EUR31m for 2025E confirmed by

2025 guidance. Despite the profit warning, ABO Energy remains a profitable company (net margin 2024 FBe: 7.1%) with good growth prospects for the coming years. After the share price decline in recent months, the share is attractively valued with a 2025E P/E ratio of 10x. An updated DCF model yields a new price target of EUR102 (previously: EUR110). We confirm our Buy recommendation.