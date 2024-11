Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH 29.11.2024 / 11:10 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group AG Company Name: The Platform Group AG ISIN: DE000A2QEFA1 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 29.11.2024 Target price: 16,00 Euro Target price on sight of: 12 Monaten Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 16,00. Zusammenfassung: The Platform Group meldete starke Q3-Ergebnisse mit einem Umsatz und einem bereinigten EBITDA, die unsere Prognosen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 44% auf EUR140 Mio. und lag damit 9% über unserer Schätzung (FBe: EUR128 Mio.). Dieser Umsatzsprung setzt sich aus einer 22%igen Erhöhung der Zahl der Bestellungen und einer 5%igen Erhöhung des Wertes des durchschnittlichen Warenkorbs zusammen. Das bereinigte EBITDA stieg um mehr als das Fünffache auf EUR7,0 Mio. und lag damit in den ersten neun Monaten bei EUR24,6 Mio. und somit leicht über unserer 9M-Prognose von EUR24,2 Mio. Damit ist TPG auf einem guten Weg, die für 2024 prognostizierten Umsatzerlöse in Höhe von EUR500 Mio. bis EUR520 Mio. (FBe: EUR511,3 Mio.) und das bereinigte

EBITDA in Höhe von EUR29 Mio. bis EUR32 Mio. (FBe: EUR30,7 Mio.) zu erreichen. Der

Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 357% auf EUR4,7 Mio. und lag damit im Rahmen unserer Schätzungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR16. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 16.00 price target. Abstract: The Platform Group reported strong Q3 results, with revenue and adjusted EBITDA numbers exceeding our forecasts. Revenue rose 44% y/y to EUR140m and was 9% above our estimate (FBe: EUR128m) due to a 22% increase in the number of orders as well as a 5% increase in average order value. Adjusted EBITDA rose more than fivefold to EUR7.0m, bringing 9M adjusted EBITDA to EUR24.6m, slightly above our 9M forecast of EUR24.2m. This puts TPG well on track to meet 2024 guidance of EUR500m - EUR520m in revenue

(FBe: EUR511.3m) and EUR29m - EUR32m in adjusted EBITDA (FBe: EUR30.7m). Net income

jumped 357% y/y to EUR4.7m and was in line with our estimates. An updated DCF model yields an unchanged EUR16 price target. We confirm our Buy recommendation.