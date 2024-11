Silber - Höchster Jahresschlusskurs der Geschichte?

Im Sinne einer ganzheitlichen Analyse betrachten wir regelmäßig verschiedene Chartarten. Analog zum Wechsel der Zeitebenen bringen unterschiedliche Chartdarstellungsformen oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Konkret unterstreicht der Point & Figure-Chart die Relevanz der o. g. Schlüsselmarke bei 30 USD. Gleiches gilt auch für den Quartalschart des Edelmetalls. Ende September gelang dem Silberpreis ein Quartalsschluss oberhalb dieses Signallevels – gleichbedeutend mit dem höchsten Schlusskurs seit 2012! Sollte der Silberpreis das Jahr 2024 oberhalb der Marke von 31,15 USD beenden, würde das Edelmetall dieses Phänomen per Jahresultimo wiederholen. Der eigentliche Knalleffekt dieser Entwicklung wäre aber ein anderer, denn damit stünde gleichzeitig der höchste Jahresschlusskurs der Geschichte zu Buche! Allein an diesen Rekordständen können Anlegerinnen und Anleger den vorliegenden und absolut intakten Aufwärtstrend erkennen. Wenngleich wir die Bedeutung der Hochs von 2020 und 2021 bei rund 30 USD bereits hinreichend gewürdigt haben, der Quartalschart sorgt in diesem Kontext nochmals für ein zusätzliches Ausrufezeichen. So kann die Kursentwicklung der letzten vier Jahre als Untertassenformation interpretiert werden (siehe Chart).

Silber (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

