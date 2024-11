Silber - Kleine Untertasse, große Untertasse?

Interessanterweise ist dieses Muster gleichzeitig Teil einer größeren „Untertasse“ seit Anfang 2013 (siehe Chart). Das Motto lautet aktuell demnach weniger „gute Zeiten, schlechte Zeiten“, sondern vielmehr „kleine Untertasse, große Untertasse“. Im Gegensatz zum Goldpreis ergeben sich aus diesem „doppelten Untertassenszenario“ noch offene Kursziele – und die haben es durchaus in sich! Während die kleinere Formation ein Kursziel von 42 USD bereithält, lässt das größere Pendant langfristig sogar auf einen Anstieg bis rund 48 USD hoffen. Die zuletzt genannte Marke harmoniert zudem gut mit dem Mehrdekadenhoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Auf Monatsbasis sorgt eine weitere Formation für Rückenwind. In diesem Zeitfenster kann die Kursentwicklung von 2020 bis 2023 zusätzlich als klassische Bullenflagge mit einem Kursziel im Bereich der Hochpunkte von 2011/12 bei rund 36 USD interpretiert werden (siehe Chart). Strategische Unterstützungen bestehen indes bei 30 USD bzw. bei 26 USD. Das zuletzt genannte Level wird nochmals durch eine wichtige Unterstützung im Ichimoku-Chart bestätigt. Auch unter Risikogesichtspunkten liegt also ein perfektes Zusammenspiel unterschiedlicher Chartarten und unterschiedlicher Zeitebenen vor.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

