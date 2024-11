EQS-Media / 29.11.2024 / 12:10 CET/CEST



Rosenheim, 28. November 2024

Thomas Müller gründet die gemeinnützige boerse.de-Stiftung und stiftet 100.000 Euro

Menschen für das Thema Börse zu begeistern und die Förderung karitativer Projekte sind für Thomas Müller eine Herzensangelegenheit. Mit Gründung der boerse.de-Stiftung am 1. Oktober 2024 realisierte der Vorstand der boerse.de Group AG nun einen Lebenstraum. Die boerse.de-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich unter dem Motto „Börsenwohlstand hilft!“ zum Ziel gesetzt hat, die Volksbildung im Bereich Finanzen und Börsenwissen zu fördern, die Aktienkultur in Deutschland zu stärken sowie sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen.

Thomas Müller und Oliver Hans

Im Rahmen des Rosenheimer Investorenabends am 21. November 2024 überreichte Thomas Müller als Stifter und Vorsitzender des Stiftungskuratoriums einen symbolischen Scheck für das Stiftungskapital in Höhe von 100.000 Euro an Oliver Hans, den Geschäftsführer des Stiftungszentrum Stuttgart, das als Treuhänderin und Rechtsträgerin der boerse.de-Stiftung fungiert. Oliver Hans ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Stiftungskuratoriums der boerse.de-Stiftung, dem außerdem Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl, Aktienbrief-Chefredakteur Jochen Appeltauer und – als Vertreterin der Jugend –Isabelle Müller angehören.

Weshalb die boerse.de-Stiftung als Wappentier einen bullishen Esel hat, erklärt der Stifter Thomas Müller folgendermaßen: „Esel wittern Gefahren, verhalten sich dementsprechend vorsichtig und laufen nicht blind davon. Esel sind stur und bleiben auf ihrer Linie. Und Esel haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis, denn sie können sich an Wege und Orte erinnern, an denen sie schon einmal waren.“ Deshalb sollen auch die Investments der boerse.de-Stiftung auf den Erkenntnissen der Börsengeschichte beruhen. Konkret:

Das Management des Stiftungsvermögens erfolgt durch die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH nach der boerse.de-Stiftungs-Strategie „ausgewogen“, die eine Ausschüttung in Höhe von 2,75% p.a. vorsieht. Diese Ausschüttung steht nach Abzug der Kosten zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung, während Wertzuwächse das Stiftungsvermögen anwachsen lassen und im Laufe der Zeit zu steigenden Ausschüttungen führen sollten.

Im Rahmen des Rosenheimer Investorenabends spendete die boerse.de-Stiftung am 21. November 2024 dann auch direkt 3000 Euro an Pfarrer Christian Wünsche für den Familienstützpunkt „Familienzeit Rosenheim“.

Über die boerse.de Group AG

Bei der boerse.de Group dreht sich schon seit 1987 alles um die Börse, und dabei stehen Champions-Investments im Vordergrund: Von Börsen-Informationen (boerse.de) über Börsen-Empfehlungen (Börsenverlag), Börsen-Accessoires (boerse.de-Shop) und der Entwicklung von regelgebundenen Börsen-Strategien (boerse.de Institut) bis hin zu Börsen-Investments (boerse.de Vermögensverwaltung, boerse.de-Fonds, boerse.de-Gold) werden Anlegern alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um erfolgreich an den Finanzmärkten zu investieren. Mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 500 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert.

