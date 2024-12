Top-Aktien für Dezember 2024

Ralf Anders: AIXTRON

Der einstige Neue-Markt-Highfligher AIXTRON (WKN: A0WMPJ)hat nie wieder die Höchstkurse von vor 24 Jahren erreicht. Aber operativ ging es seither beeindruckend voran. Im Jahr des Börsengangs 1997 lag der Umsatz noch bei 78 Mio. D-Mark. Für 2024 werden rund 640 Mio. Euro erwartet und damit etwa 16-mal so viel. Zuletzt drückte zwar der schwache Auftragseingang auf die Margen, bremste das Wachstum aus und ließ den Kurs abtauchen.

Aber schon im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 könnte sich wieder mehr Dynamik entwickeln. So spricht zum Beispiel Infineon von einem Gamechanger, was die derzeit getestete 300-mm-Galliumnitrid-Wafer-Technologie für Leistungshalbleiter angeht. AIXTRON sieht sich hier als Technologieführer und bereitet die Serienfertigung vor. Nicht nur dies könnte künftig wieder für erfreulichere Nachrichten sorgen, denn die langfristigen Trends sind intakt. Vorausschauende Anleger werfen bereits im Dezember einen Blick auf die Aktie.

Ralf Anders besitzt keine Aktien der AIXTRON SE.

Caio Reimertshofer: Meta Platforms

Für den Dezember könnte Meta Platforms (WKN: A1JWVX) eine spannende Wahl sein. Die Aktie zeigt aktuell starkes Momentum, getragen von positiven Aussichten im Bereich künstlicher Intelligenz. Meta hat kürzlich gemeldet, dass die KI-Anwendungen mittlerweile 500 Mio. Nutzer pro Monat erreichen. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in diesen Bereich, um langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Auch fundamental sieht Meta attraktiv aus: Trotz des Wachstums im KI-Segment bleibt das Kerngeschäft im digitalen Marketing stabil, was dem Unternehmen eine starke Cashflow-Basis bietet. Mit Blick auf die langfristige Perspektive könnte Meta von der zunehmenden Integration von KI in den Alltag erheblich profitieren, insbesondere durch neue Anwendungen und Monetarisierungsmöglichkeiten.

Die aktuelle Aufwärtsbewegung der Aktie und die langfristigen Aussichten könnten sie jetzt zu einem interessanten Investment machen, insbesondere für Anleger, die an die Zukunft von KI und digitaler Vernetzung glauben​.

Caio Reimertshofer besitzt keine Aktien von Meta Platforms.

Peter Roegner: Talanx AG

Die Talanx AG (WKN: TLX100) aus Hannover gehört zu den sechs größten Versicherungsgruppen Europas. Zum Konzern, der in mehr als 175 Ländern aktiv ist, gehören der 120 Jahre alte HDI sowie ein 50,2%iger Anteil an der Hannover Rück SE (WKN: 840221).

Talanx liefert seit Jahren erstklassige Ergebnisse ab. So wurden in den ersten neun Monaten 2024 36 Mrd. Euro an Prämien eingenommen. Der Nettogewinn des Konzerns lag mit 1,59 Mrd. Euro bereits über dem Wert des gesamten Jahres 2023 und die für Versicherer wichtige Schaden-/Kostenquote verbesserte sich trotz zahlreicher Naturkatastrophen auf 91,2 %.

Für 2025 erwartet Talanx weiteres Wachstum. Dann dürfte auch die Dividende weiter erhöht werden. Zuletzt zahlten die Hannoveraner 2,35 Euro pro Aktie, das entspricht einer Dividendenrendite von rund 3 %.

Peter Roegner besitzt Aktien der Talanx AG. Peter Roegner besitzt keine Aktien der Hannover Rück SE.

Frank Seehawer: Wells Fargo

Meine Top-Aktie für Dezember 2024 ist Wells Fargo (WKN: 857949), die drittgrößte US-Bank. Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen waren stark, insbesondere der Gewinn je Aktie, der mit 1,42 US-Dollar deutlich über den Erwartungen von 1,28 US-Dollar lag. Geringere Rückstellungen für Kreditausfälle sorgten für Rückenwind.

Derzeit sieht es in den USA stark nach einem Soft Landing aus und auch unter Donald Trump als neuem Präsidenten könnte die Bank weiter profitieren. Großbanken wie Wells Fargo dürften von einer Senkung der Unternehmenssteuern oder einer Deregulierung profitieren. Aber auch potenziell wieder steigende Zinsen durch eine Rückkehr der Inflation könnten sich positiv auf ihr Geschäft auswirken.

Mit einem erwarteten KGV von nur 13 ist die Aktie keineswegs zu teuer, zumal auch die Dividenden attraktiv sind. Die jüngsten Allzeithochs dürften nicht die letzten gewesen sein.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Wells Fargo.

Hendrik Vanheiden: Philip Morris

„Eine rauchfreie Zukunft schaffen.“ Diesen Slogan erwartet man nicht unbedingt vom weltweit größten privatwirtschaftlichen Hersteller von Tabakprodukten. Und doch hat sich Philip Morris (WKN: A0NDBJ) genau dieses Ziel gesetzt – und erzielt Erfolge auf dem Weg dahin.

Denn im letzten Quartal entstammten schon 38 % der Umsätze „rauchfreien Produkten“. Neben den schon länger erhältlichen elektronischen Zigaretten (IQOS) boomt nun das Geschäft mit Nikotin-Beutelchen, die man zwischen Zähne und Oberlippe schiebt (Zyn). Philip Morris ist hier in den USA Marktführer und steigerte den dortigen Umsatz zuletzt um 41 %. Außerhalb der USA stieg der Umsatz mit diesen neuen Produkten gar um rund 70 %. Stetig kommen neue Länder als Absatzmärkte hinzu, in Deutschland sind diese Produkte bisher nicht zugelassen.

Als Konsequenz wurden im letzten Quartal neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn je Aktie erzielt; von wegen sterbende Tabakindustrie. Auch wenn ich moralische Bedenken nachvollziehen kann, ist Philip Morris damit meine Top-Aktie für den Dezember.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von Philip Morris.

Henning Lindhoff: Simply Good Foods

Stell dir vor, es ist Weihnachten und jeder redet über Proteinshakes – unwahrscheinlich, oder? Aber wie wäre es stattdessen mit einer passenden Aktienidee für dein Portfolio? Schau dir Simply Good Foods (WKN: A2DUFK) an, ein Unternehmen, das sich mit seinen Low-Carb-, Low-Sugar- und High-Protein-Produkten in der Nahrungsmittelindustrie einen Namen macht.

Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs und hat kürzlich Owyn übernommen, eine Marke für pflanzliche Proteinshakes. Das Management plant jetzt, den Umsatz hier im nächsten Jahr um 20 % zu steigern. Auch die Hauptmarke Quest Nutrition wächst stetig und trägt mittlerweile über die Hälfte zum Umsatz bei.

Die Aktie wird derzeit zu einem Forward-KGV von 24 gehandelt – verglichen mit dem Wettbewerber BellRing Brands, der zu KGV 33 gehandelt wird, erscheint mir Simply Good Foods attraktiv bewertet. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis steht zudem bei 2,1. Also vielleicht kein Proteinshake zum Weihnachtsessen, aber eine Überlegung wert könnte diese Aktie sein, bevor der Markt ihre wahre Stärke erkennt.

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Simply Good Foods.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

