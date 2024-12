EQS-News: VR Equitypartner veräußert seine Beteiligung an European Convenience Food

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

VR Equitypartner veräußert seine Beteiligung an European Convenience Food



02.12.2024







Frankfurt am Main / Garrel 2. Dezember 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) hat ihre signifikante Minderheitsbeteiligung an der European Convenience Food GmbH („ECF“), einem führenden Hersteller hochwertiger Tiefkühlprodukte, an die französische Lebensmittelgruppe Lambert Dodard Chancereul („LDC Group“) veräußert. Im Rahmen der Transaktion übernimmt die mehrheitlich im Familienbesitz und an der Pariser Börse gelistete LDC Group, einer der europäischen Marktführer im Geflügelsektor sowie in der Herstellung von frischen und tiefgekühlten Convenience-Produkten, die Anteile aller Investoren vollständig. Einige Mitglieder des Management-Teams der ECF werden sich in Form einer Rückbeteiligung weiterhin engagieren.

Die ECF-Gruppe entstand 2014 durch den Zusammenschluss der Unternehmen Karl Kemper Convenience GmbH („Karl Kemper“) und Eichkamp GmbH & Co. KG („Eichkamp“) und hat sich zu einem führenden Akteur in der „Außer-Haus-Verpflegung“ entwickelt. Das Sortiment umfasst über 230 Produkte, die unter den Marken Vegeta, Karl Kemper und new leaf vertrieben werden. Zudem bietet ECF maßgeschneiderte Tiefkühllösungen für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie sowie individuelle Handelsmarkenprodukte an. Besonders erfolgreich hat sich in den zurückliegenden Jahren das innovative vegetarische Produktsortiment entwickelt – analog zum gesellschaftlichen Megatrend einer immer fleischloseren Ernährung. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von fast 80 Millionen Euro, wovon rund 50 Prozent auf das vegetarische Produktsortiment entfielen.

VREP war 2013 als größter Einzelinvestor mit einer signifikanten Minderheitsbeteiligung eingestiegen und hatte gemeinsam mit einer Investorengruppe die beiden mittelständischen Wettbewerber Karl Kemper und Eichkamp im Zuge einer „Buy-and-Build“-Strategie unter dem Dach der neu gegründeten ECF zusammengeführt. In den folgenden Jahren unterstützte VREP das Management-Team konsequent bei der Integration beider Unternehmen, der Neuausrichtung und stringenten Umsetzung der Wachstumsstrategie sowie einer gezielten Neu-Positionierung des Produktsortiments, wodurch ECF eine marktführende Stellung erreichte und gleichzeitig eine führende Position im wachsenden Markt für vegetarische und vegane Tiefkühlprodukte einnahm.

„In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam mit dem Management-Team und unseren Co-Investoren viel erreicht und ein profitables, nachhaltiges Wachstum geschaffen,“ erklärt Peter Sachse, Geschäftsführer bei VR Equitypartner. „Mit der ausgezeichneten Produktqualität, dem konsequenten Ausbau des vegetarischen und veganen Segments sowie einer herausragenden operativen Aufstellung ist ECF bestens für diesen anspruchsvollen Markt gerüstet. Ich bin überzeugt, dass wir mit der LDC Group den idealen Partner für die nächste Wachstumsphase von ECF gefunden haben.“

Bruno Lafon, CEO von LDC International: „Der Erwerb von ECF ermöglicht uns den Einstieg in den strategisch wichtigen deutschen Markt. Wir freuen uns, dass wir mit ECF ein ideales Plattformunternehmen für weiteres Wachstum gefunden haben, dessen Stärke und Know-how im Außer-Haus-Food-Markt uns sehr bereichern wird. Wir passen nicht nur strategisch hervorragend zusammen, sondern teilen gemeinsame Werte und Zukunftsvisionen.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

LDC im Überblick:

LDC (Lambert Dodard Chancereul) ist ein französisches Familienunternehmen, das sich auf die Verarbeitung und den Vertrieb von Geflügel sowie die Herstellung von frischen und tiefgekühlten Feinkostprodukten spezialisiert hat. Mit 102 Standorten, 25.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro ist die LDC-Gruppe einer der europäischen Marktführer im Geflügelsektor und in Frankreich, Polen, Ungarn, Belgien sowie dem Vereinigten Königreich vertreten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Loué, Le Gaulois, Maître CoQ, Doux, Marie, Traditions d'Asie, Drosed sowie Nature et Respect. Seine Mission: Eintreten für Ernährungssouveränität bei gleichzeitigem Respekt für Mensch und Natur. Die LDC-Gruppe ist an der Pariser Börse notiert und verzeichnet ein nachhaltiges, ausgewogenes und kontrolliertes Wachstum, sowohl organisch als auch durch Übernahmen in Europa.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Daniel Seifert, Christof Schmitt, Christian Ockenfuß



Von VREP in die Transaktion eingebunden Beratungshäuser:

M&A: Houlihan Lokey (James Scallan)

Legal: Noerr (Dr. Martin Neuhaus, Florian Döpking)

Finance und Tax: Deloitte (Stefan Götzen)

Commercial: Roland Berger (Martin Weissbart)

Kontakt:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

