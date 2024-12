Warnstreiks in allen Volkswagen-Werken starten am Montag

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen starten am Montag flächendeckende Warnstreiks. Mit befristeten Arbeitsniederlegungen an allen deutschen Standorten will die IG Metall die Produktion zeitweise zum Stehen bringen, wie die Gewerkschaft ankündigte. Die sogenannte Friedenspflicht, in der Warnstreiks ausgeschlossen sind, war am Wochenende ausgelaufen.

Die IG Metall wehrt sich mit dem Ausstand gegen milliardenschwere Einschnitte bei Volkswagen. VW fordert von den Mitarbeitern zehn Prozent Lohnkürzung. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Die Gewerkschaft verlangt dagegen den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 120.000 Mitarbeiter. Lohnkürzungen lehnt die IG Metall ab./fjo/DP/mis