Goldpreis weiter über 2.600 Dollar – Jerome Powell und NFPs im Fokus

Der Goldpreis kann sich auch zu Beginn der ersten Dezember-Woche über der runden Marke von 2.600 Dollar halten. In den kommenden Tagen dürfte dabei der Fokus auf einigen US-Daten liegen. Auch eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell gilt es nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) dürften in dieser Woche auf Interesse stoßen.

ADP-Daten dürften zur Wochenmitte ersten Vorgeschmack auf NFPs abgeben

Einen ersten Vorgeschmack auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht geben am Mittwoch die sogenannten ADP-Beschäftigungsdaten ab (14:15 Uhr). Auch der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe dürfte von Priorität sein (16:00 Uhr). Bereits am Montag konnte das Pendant für den Sektor des verarbeitenden Gewerbes besser ausfallen als gedacht.

Am Abend kommt Jerome Powell zu Wort (19:45 Uhr). Rund zwei Wochen vor der nächsten Notenbanksitzung (18.12.) hoffen Börsianer auf wichtige Details, wie es um die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik bestellt ist.