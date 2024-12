Neue Datenkabel-Schäden in Finnland wohl durch Bauarbeiten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Helsinki (Reuters) - Mutmaßlich durch Bauarbeiten verursachte Schäden an einem Glasfaserkabel haben in Finnland vorübergehend zu größeren Internetausfällen geführt.

"Es gibt keinen Grund, von kriminellen Aktivitäten auszugehen", teilte die finnische Polizei am Dienstag mit. Die beiden Beschädigungen seien wohl am Montag durch Grabungsarbeiten verursacht worden. Auch die finnische Verkehrsministerin Lulu Ranne und die Kommunikationsbehörde Traficom gehen eigenen Angaben zufolge von einem Unfall aus. Die Schäden seien bis zum frühen Dienstagnachmittag behoben worden, teilte Traficom mit.

Einem Sprecher der schwedischen Telekommunikationsbehörde zufolge waren die Schäden an zwei Stellen einer Landleitung aufgetreten, die Finnland und Schweden verbindet. Dies hatte zu weitreichenden Internetausfällen in Finnland geführt. Wie die Telekommunikationsunternehmen GlobalConnect und Elisa zuvor mitteilten, sei es zu dem Vorfall bereits am Montag gekommen.

Der schwedische Zivilschutzminister Oskar Bohlin sah zunächst auch Anzeichen für eine vorsätzliche Tat. "Mit Blick darauf, was um das Geschehene herum passiert, wird Sabotage vermutet", sagte er. Hintergrund sind ähnliche Vorfälle in der Ostsee. Mitte November waren dort zwei Datenkabel beschädigt worden – eines zwischen Deutschland und Finnland, das andere zwischen Schweden und Litauen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Vermutung geäußert, dass es sich in beiden Fällen um Sabotage gehandelt haben könnte.

(Bericht von Stine Jacobsen, Louise Breusch Rasmussen, Johan Ahlander, Elviira Luoma und Anne Kauranen, geschrieben von Philipp Krach und Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)