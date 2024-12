Oberste Cyber-Schützerin zur Bundestagswahl: Hätten gerne mehr Zeit gehabt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bonn/Berlin (Reuters) - Die vorgezogene Bundestagswahl ist für die oberste deutsche Cyber-Schützerin eine Herausforderung - aber eine beherrschbare.

"Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt für die Vorbereitung der Wahl", sagte die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Reuters TV. Es seien vor allem viele Angriffe aus Russland zu verzeichnen. Insgesamt müsse Deutschland beim Thema Cyber-Sicherheit "noch eine Schippe" drauflegen. Mit Blick auf die Wahl betonte Plattner aber: "Wir haben das im Griff."

Es gebe ein Team aus Experten verschiedenster Felder, "das sich mit der Absicherung des Wahlprozesses beschäftigt und natürlich mit den Versuchen der illegitimen Einflussnahme", führte Plattner aus. Hierzu gebe es auch Kontakte mit Anbietern von Sozialen Medien. "Wir kümmern uns darum, dass wir ein sauberes Lagebild haben." Man sei auch vorbereitet, etwa schnell mit Gegendarstellungen reagieren zu können. "Wir sehen definitiv viele Aktivitäten aus Russland kommend, aber natürlich spielen auch Staaten wie China, Nordkorea, Iran eine Rolle", sagte Plattner zu den Ursprüngen von Desinformationskampagnen. "Wir konzentrieren uns darauf, den Wahlprozess sauber abzusichern."

Die vorgezogene Wahl am 23. Februar sei zwar eine besondere Herausforderung, sagte Plattner. "Aber nichtsdestotrotz, wir schaffen das auch in der Zeit." Grundsätzlich könne ihre Behörde "alle Sicherungsmaßnahmen durchführen". Generell sei festzustellen: "Deutschland muss sich, was das Thema Cybersicherheit angeht, definitiv noch ein ganzes Stückchen besser aufstellen." Dies gelte für Unternehmen gleichermaßen wie für Behörden. "Da ist noch eine Schippe draufzulegen rund um digitale Produkte." Man sei aber "auf dem Weg nach vorne, und das ist auch gut so", sagte Plattner.

