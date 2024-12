Trump bekräftigt Widerstand gegen Übernahme von US Steel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump will die heimische Stahlbranche mit Steueranreizen und Zöllen stärken und die Übernahme von US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel verhindern.

"Ich bin absolut dagegen, dass die einst große und mächtige US-Stahlindustrie von einem ausländischen Unternehmen, in diesem Fall Nippon Steel aus Japan, aufgekauft wird", schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Er wolle dieses Geschäft verhindern, betonte Trump. Er hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, bei einer Wiederwahl den Deal zu blockieren.

Nippon Steel erklärte nach Trumps Äußerungen, der Konzern werde mindestens 2,7 Milliarden Dollar in Stahlwerke des Landes investieren, Arbeitsplätze sichern und technologische Innovationen teilen. Die Japaner kündigten an, US Steel zu schützen und auf Wachstumskurs zu bringen. Die Industrie werde ebenso gestärkt wie die heimischen Lieferketten und die nationale Sicherheit.

Nippon Steel hatte Anfang November noch gehofft, die geplante Übernahme des Konkurrenten US Steel vor der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus abzuschließen. Die 15 Milliarden Dollar schwere Transaktion könne bis zum Jahresende noch unter der jetzigen Regierung vollzogen werden, hatte der stellvertretende Vorsitzende und Verhandlungsführer von Nippon Steel, Takahiro Mori, damals vor Journalisten gesagt. Das Komitee für ausländische Investitionen in den USA (CFIUS) und die Wettbewerbsbehörden hatten die Frist für die Überprüfung der Transaktion bis Ende Dezember verlängert. CFIUS kann den Deal mit oder ohne Auflagen freigeben, ihn blockieren oder die Frist für die Überprüfung verlängern.

