Börse Frankfurt-News: Vor allem US-Aktien überzeugen (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Rekordlauf an den Börsen geht weiter, die Nachfrage nach Aktien-ETFs ist extrem hoch. Dabei kommen vor allem US-Aktien gut an. Die gehören dieses Jahr auch zu den Top-Performern. Ebenfalls sehr beliebt sind Krypto-Tracker.

4. Dezember 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, und jetzt auch noch der DAX - an den Börsen wird ein Rekord nach dem anderen geknackt. Das macht sich im ETF-Handel bemerkbar. "Die Umsätze sind überdurchschnittlich, die Stimmung ist klar positiv", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Schwerpunkt seien eindeutig US-Aktien.

Auch im Handel mit verbrieften Kryptowährungen ist sehr viel los. "Die eigentliche Musik spielt in den Krypto-ETNs", meldet Holger Heinrich von der Baader Bank. "Je nachdem, welcher Coin gerade im Mittelpunkt steht, explodieren die Umsätze." Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz sieht eine sehr starke Nachfrage nach Krypto-ETNs. "Wir haben kaum Order, die nicht mit Kryptos oder Blockchain zu tun haben", berichtet auch Ivo Orlemann von der ICF Bank.

USA- und Welt-Aktien mit 70 Prozent am Umsatz

Der DAX hat am heutigen Dienstagmorgen die 20.000 Punkte-Marke geknackt und ist auf das neue Rekordhoch von 20.038 Punkten gestiegen. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hatten am Freitag beziehungsweise am gestrigen Montag neue Allzeithochs erreicht. ETFs, die auf US-Aktien setzen, machen bei der Société Générale 40 Prozent der Umsätze aus, die stark USA-lastigen MSCI World-ETFs weitere 30 Prozent. Gefragt sind beispielsweise S&P 500-Tracker von iShares (IE00B5BMR087), Vanguard (IE00B3XXRP09), HSBC (IE00B5KQNG97) und SPDR (IE000XZSV718) sowie MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983). "Auch DAX-ETFs wie der Xtrackers DAX (LU0274211480) gehören zu den zehn umsatzstärksten ETFs, hier sind es aber meist Abgaben", erklärt Mohr.

Das bestätigt auch Heinrich: "Wir hatten bei erhöhtem Umsatz deutlich mehr Käufe als Verkäufe. In den deutschen ETFs waren es allerdings etwas mehr Verkäufe", stellt der Händler fest. Orlemann sieht den Schwerpunkt bei DAX-, MSCI World- und S&P 500-Trackern. Auch Schröer von Lang & Schwarz beobachtet sehr viel Käufe für die großen Indizes wie S&P 500, MSCI World und Nasdaq. "Außerdem sind S&P 500- und Nasdaq-ETNs mit Hebel sehr beliebt, etwa der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42)", berichtet er.

US-Aktien hängen (fast) alle ab

ETFs, die US-Aktien abbilden, gehören weiter zu den Top-Performern 2024. Seit Jahresanfang kommen sie auf ein Plus von 35 Prozent, wie die Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Nur Pakistans Aktien schneiden mit einem Kurszuwachs von 58 Prozent noch besser ab. Auf den Plätzen drei bis fünf stehen Singapur, Taiwan und die Türkei mit Kurszuwächsen von 33 Prozent, 30 Prozent und 25 Prozent. Länder mit der schlechtesten Performance sind Brasilien und Mexiko (jeweils minus 22 Prozent), Südkorea (minus 12 Prozent), Indonesien (minus 6 Prozent) und Vietnam (minus 4 Prozent).

Mehr dazu: justetf.com

Tech-ETFs auf immer neuen Hochs

Im Handel mit Branchen-ETFs dominieren weiter die Tech-Tracker - unverändert mit einem klaren Kaufüberhang, wie Mohr feststellt. Zu den Favoriten gehören der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), der Invesco S&P World Information Technology ESG (IE000Q0IU5T1) und der Amundi MSCI World Information Technology (LU0533033667). Alle drei erreichen derzeit immer neue Allzeithochs. Ebenfalls gut nachgefragt: der First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727). Auch Gesundheitsaktien sind Mohr zufolge weiter Thema, mit etwas mehr Zu- (LU0533033238) als Abflüssen (IE00B43HR379). Weiter nachgefragt bei der ICF: der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und der VanEck Uranium and Nuclear Technologies (IE000M7V94E1).

Geldmarkt-ETFs: Beide Seiten gehandelt

Daneben weisen Geldmarkt-ETFs unverändert hohe Umsätze auf, wie Mohr meldet, etwa der Lyxor Smart Overnight Return (LU1190417599) - mit Zu- und Abflüssen gleichermaßen. Zudem würden kurzlaufende US-Staatsanleihen verkauft, etwa der iShares USD Treasury Bond 1-3yr (IE00B14X4S71), gekauft hingegen ETFs, die Unternehmensanleihen abbilden.

Krypto-ETNs: Teils Kursverfünffachung seit Trump-Sieg

Alle Hände voll zu tun ist im Geschäft mit Krypto-ETNs. Der Bitcoin hat die 100.000 US-Dollar-Marke noch nicht erreicht, am Dienstagmittag liegt der Kurs bei 94.900 US-Dollar - immer mehr als eine Verdopplung seit Jahresanfang. Andere Kryptowährungen haben sich seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen Anfang November allerdings noch viel besser entwickelt. Etwa hat sich der Ripple-Kurs verfünffacht und der von Cardano vervierfacht.

"Das Interesse an Kryptowährungen ist extrem hoch und zuletzt sogar noch gestiegen", erklärt Schröer. Dabei gehe es um viele Währungen, neben Bitcoin etwa um Polkadot. Orlemann meldet "richtig große Order" für den Ripple-ETN von 21Shares (CH0454664043). Sehr gut nachgefragt seien aber auch der 21Shares Solana Staking (CH1114873776), der 21Shares Cardano (CH1102728750) und der 21Shares Crypto Basket (CH0445689208). "Es sind aber nicht nur Käufe, sondern auch Gewinnmitnahmen." Bei der Baader Bank weisen Heinrich zufolge Bitcon-, Ethereum-, Solana-, Stellar-, Ripple- und Algorand-ETNs hohe Umsätze auf.

Von Anna-Maria Borse, 3. Dezember 2024, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)