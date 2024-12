EQS-News: Effizient und nachhaltig: SCHOTT Pharma präsentiert innovatives Nestdesign für vorsterilisierte Karpulen

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung

Effizient und nachhaltig: SCHOTT Pharma präsentiert innovatives Nestdesign für vorsterilisierte Karpulen

Neues rautenförmiges Nest für vorsterilisierte, ready-to-use (RTU)-Karpulen steigert die Effizienz von pharmazeutischen Abfüllprozessen um bis zu 67% und reduziert die CO2-Emissionen in der Lieferkette um beinahe 25% für 1,5 ml Karpulen.

Je nach Karpulenspezifikation erhöht das neue Nestdesign die Packungsdichte bei verbesserter Stabilität und gleichen Außenmaßen um bis zu 60 %.

Pharmaunternehmen profitieren von schnelleren Abfüllprozessen für wichtige Medikamente wie GLP-1, Insulin und Hormontherapien.

SCHOTT Pharma, ein Pionier auf dem Gebiet der pharmazeutischen Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, präsentiert ein neues Nestdesign für die vorsterilisierten, ready-to-use (RTU) Karpulen cartriQ®, bei dem die Karpulen in einer rautenförmigen Struktur statt runden Löchern fixiert werden. Diese optimierte Konfiguration steigert die Packungsdichte bei gleichbleibenden Außenmaßen um bis zu 60 % und erhöht gleichzeitig die Stabilität. Dies ist besonders wichtig, da die Karpulen den gesamten Abfüllvorgang im Nest durchlaufen. „Mit diesem revolutionären Produkt gehen wir proaktiv auf einen der Schlüsselfaktoren für die Kostensenkung von Pharmaunternehmen und die Reorganisation ihrer Wertschöpfungskette ein. Unser neues Nest für RTU-Karpulen steigert nicht nur die Abfülleffizienz um bis zu 67% bei 1,5 ml Karpulen, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen in der Branche", sagt Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. „Wir haben bisher positive Rückmeldungen von unseren Kunden erhalten", fügt er hinzu und bezieht sich dabei auf ein großes Pharmaunternehmen, bei dem das neue Nest für 3 ml RTU-Karpulen ebenfalls auf eine hohe Packungsdichte optimiert wurde. Langfristig kann ein Pharmaunternehmen durch diese Umstellung jedes Jahr beträchtliche Mengen CO2 einsparen.

Das neue Karpulennest von SCHOTT Pharma ist “for human use” (kurz FHU) verfügbar, also zur Anwendung am Menschen geeignet, und wird aktuell am Produktionsstandort St. Gallen in der Schweiz hergestellt. Zukünftig soll es auch von weiteren Standorten übernommen werden. Die Komplettlösung verbessert die effiziente Abfüllung von hochwertigen Medikamenten wie GLP-1, Insulin und Hormontherapien. Durch das neue Design lassen sich je nach den Anforderungen des Medikaments und des Karpulenformats mehr vorsterilisierte Karpulen in einem Nest unterbringen als bisher. Bei cartriQ® 1,5 ml sind das bis zu 160 Karpulen pro Nest. Dabei wird höchste Qualität und Stabilität gewährleistet.

Hochwertige Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden entwickeln

Die vollständige Plattform an vorsterilisierten Karpulen ist in kleinen bis großen Füllmengen von 1,5 ml bis 20 ml erhältlich. Als RTU-Lösung sind die Karpulen verbördelt, vorgewaschen, depyrogenisiert, silikonisiert und dampfsterilisiert. Diese umfassende Vorbereitung ermöglicht es Lohnabfüllern und Pharmaunternehmen, sofort mit dem Abfüllprozess zu beginnen, ohne diese Schritte selbst durchführen zu müssen. Als Teil des High-Value-Solutions (HVS)-Portfolios von SCHOTT Pharma unterstreichen die Karpulen und das neue Nest das Bestreben des Unternehmens, der Pharmaindustrie als zuverlässiger Partner hochwertige und innovative Lösungen anzubieten, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

