Advance-/Decline-Linie Stoxx® Europe 600 - Marktbreite: Europa ebenfalls überzeugend

Als Daumenregel gilt: Eine Aufwärtsbewegung ist so lange gesund, wie diese von der Mehrzahl der Aktien getragen wird. Das ist die perfekte Überleitung zur Advance-/Decline-Linie in Europa, denn beim Stoxx® Europe 600 hat der Marktbreiteindikator im Verlauf des Jahres 2024 mehrfach neue Rekordstände erreicht (siehe Chart). Unter dem Strich ist der Aufwärtstrend der letzten Jahre also absolut intakt, womit die grundsätzliche Marktverfassung dies- und jenseits des „großen Teichs“ als konstruktiv zu bezeichnen ist. Typisch für die Spätphase einer Hausse ist dagegen, dass nur noch wenige hochkapitalisierte Titel den zugrundeliegenden Index auf neue Hochstände ziehen, während die Masse der Indexmitglieder bereits zurückbleibt. Eine solche divergente Entwicklung ließ sich z. B. im Vorfeld der beiden großen, oberen Marktwendepunkte von 2000 und 2007 – und eben auch Ende 2021 – feststellen. Auch für dieses Verhaltensmuster gibt es ein aktuelles Beispiel: Die Marktbreite beim technologielastigen Nasdaq Composite® verharrt auf einem niedrigen Niveau. Die fulminanten Index-Gewinne der Jahre 2023/24 gehen dort also an der A-/D-Linie vollständig vorbei. Die Konzentration im Technologiesektor – Stichwort: „Glorreichen Sieben“ – bleibt deshalb ein „wunder Punkt“ des Marktes.

Advance-/Decline-Linie Stoxx® Europe 600 (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

