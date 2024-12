Analystenstudien und MDax-Aufnahme treiben Auto1-Rally voran

Die Kursrally von Auto1 im Nebenwerte-Index SDax ist am Donnerstag weitergelaufen. Auftrieb lieferten positive Analystenkommentare von JPMorgan und insbesondere von der britischen Bank Barclays. Zudem wird die Aktie der Online-Autohandelsplattform vor Weihnachten in den Index der mittelgroßen Börsenwerte, den MDax, aufsteigen, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend bekannt gegeben hatte. Damit rücken die Papiere wieder stärker in den Fokus von Fondsgesellschaften.

Am späteren Vormittag sprangen die Anteilsscheine des Online-Gebrauchtwagenhändlers mit fast 10 Prozent auf 16,09 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Seit Anfang/Mitte November, als die Rally nach vorgelegten Quartalszahlen und erneut angehobener Jahresgewinnprognose zunächst etwas zögerlich startete, hat Auto1 inzwischen etwas über 80 Prozent zugelegt. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Kursgewinne nun auf rund 150 Prozent. Damit hat Auto1 die Alzchem Group im SDax überholt und sich an die Spitze der Jahresgewinner im Index der 70 kleineren Werte unterhalb des MDax gesetzt.

Auto1 habe sich gut durch eine schwierige Phase 2022/23 manövriert, schrieb Analyst Andrew Ross von Barclays und stufte die Aktie von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Das Kursziel setzte Ross zugleich kräftig von 9 auf 19 Euro nach oben. Das operative Ergebnis (Ebitda), das Nettoergebnis und auch der freie Cashflow seien mittlerweile positiv - mit einer zunehmend positiven Dynamik. Mit einer halben Milliarde Euro an Nettobarmitteln sei das Unternehmen zudem gut finanziert.

Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan hob Auto1 positiv in einem Branchenausblick auf das kommende Jahr hervor. Wer "hungrig" nach überdurchschnittlichen Kursentwicklungen sei, dem empfehle er zwar vor allem Essenslieferanten. Auto1 indes zähle gleichwohl zu seinen Favoriten, schrieb er. Das Kursziel der Aktie erhöhte der Experte zugleich von 17,10 auf 18,80 Euro und bekräftigte sein Votum "Overweight". Diebel gibt sich vor allem optimistisch, was die Zahlen des Schlussquartals 2024 betrifft und verlieh den Papieren daher den Status "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders gute Kurschancen.