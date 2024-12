Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 05.12.2024 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.12.2024 Kursziel: 11,50 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Starke Umsatzentwicklung in November und Ausblick auf Dezember führen zu erneuter Anhebung der Guidance Die Cantourage Group SE hat heute in einer Adhoc-Meldung die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr aufgrund der außerordentlich starken Umsatzentwicklung im November sowie eines positiven Ausblicks für den Dezember erneut angehoben. So erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz in der Bandbreite von 46,0 bis 50,0 Mio. EUR (zuvor: min. 40,0 Mio. EUR) und ein EBITDA zwischen 3,0 bis 4,0 Mio. EUR. [Abbildung] Mit einem Umsatz von 7,2 Mio. EUR lag der Monatsumsatz im November 30% über dem bisherigen Jahreshöchstwert aus dem Oktober. Seit April zeigt sich eine beeindruckende monatliche Wachstumsrate von 12,3%, was die anhaltend hohe Nachfrage nach medizinischem Cannabis verdeutlicht. Diese Dynamik führen wir auf die verstärkte Verlagerung von Patienten weg vom Schwarzmarkt hin zur vereinfachten Rezeptverordnung durch Ärzte zurück. Prognoseanpassung: Cantourage hat mit den bisher erzielten Umsätzen bis November (YTD: 42,8 Mio. EUR) unsere ursprüngliche Umsatzprognose bereits übertroffen. Unsere aktualisierte Schätzung bewegt sich nun am oberen Ende der neuen Guidance. Während die geringere Anzahl an Arbeitstagen im Dezember möglicherweise zu einer abgeschwächten Dynamik führen könnte, erscheint das untere Ende der Guidance mit einem Umsatzniveau von 3,2 Mio. EUR wenig realistisch. Angesichts der implizierten EBITDA-Marge von rund 10% in Q3 und Q4 2024 haben wir auch unsere EBITDA-Prognosen für 2025 ff. erhöht. Trotz der starken Dynamik in 2024 halten wir jedoch unsere Umsatzprognosen für 2025 konstant, um möglichen regulatorischen Änderungen Rechnung zu tragen. Wie in unserer letzten Kommentierung beschrieben, erwarten wir keine Rückkehr zum Status vor dem 1. April, halten jedoch gewisse Einschränkungen wie ein mögliches Verbot von Rezepten aus dem Ausland für denkbar, die Cantourage indirekt betreffen könnten. Fazit: Die anhaltend starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Mit der erwarteten Ergebnisentwicklung dürfte Cantourage auch international eines der wenigen profitabel agierenden Unternehmen in dieser Branche sein und dadurch zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 11,50 EUR (zuvor: 11,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31497.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2045259 05.12.2024 CET/CEST °