IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon will Biokohle-Produktion mit Partner für die Finanzierung von Emissionszertifikaten beschleunigen

IRW-PRESS: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon will Biokohle-Produktion mit Partner für die Finanzierung von Emissionszertifikaten beschleunigen

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 6. Dezember 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich, eine strategische Vereinbarung (die Vereinbarung) mit der in New York ansässigen Lympha Inc. (Lympha), einer Projektfinanzierungs- und Beratungsfirma, die sich für die Beschleunigung der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch innovative Finanzierungsinstrumente einsetzt, bekannt zu geben.

Lympha Inc. verfügt über ein Team von Experten in den Bereichen Finanzen, Big Data und Web3.0-Technologien, ergänzt durch eine hochqualifizierte Gruppe von Beratern aus den Bereichen Cleantech, Wissenschaft, Risikomanagement und Recht. Lympha beabsichtigt, den Finanzierungsbedarf von BluSky zu unterstützen, um die Produktion neuer Anlagen durch den Verkauf künftiger Emissionszertifikate auszuweiten. BluSky ist der Ansicht, dass sein Marketing und sein Verkauf von Emissionszertifikaten im Rahmen einer Vereinbarung, die zur direkten Unterstützung der Finanzierung der BluSky-Projektpipeline strukturiert ist, einen erheblichen Aufschwung erhalten werden.

Lympha und BluSky haben vereinbart, bei der Monetarisierung von CO2 Removal Credits (CORCs,), die durch die Biokohleanlagen von BluSky generiert werden, zusammenzuarbeiten, wobei Lympha den Finanzierungsbedarf von BluSky unterstützen will, um die Produktion durch die Entwicklung neuer Anlagen durch den Verkauf künftiger CORCs zu erweitern. Die Bereitstellung von Finanzmitteln erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung zwischen Blusky und Lympha über das jeweilige zu finanzierende Projekt.

Antonio Tomarchio, Gründer und CEO von Lympha, erklärt: Wir konzentrieren uns besonders auf die Unterstützung von Investitionen in Technologien zur Kohlenstoffverwertung, die die Demonstrationsphase bereits durchlaufen haben und skalierbar sind. BluSky erfüllt diese Kriterien eindeutig, und wir halten seine Technologie und seinen Ansatz für eine herausragende Lösung in diesem zunehmend kritischen Industriezweig. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf der Grundlage seiner bisherigen Leistung und zukünftigen Prognosen gemeinsam signifikante Ergebnisse erzielen können. Wir freuen uns darauf, seine Bemühungen umgehend zu beschleunigen.

Lympha bietet fortschrittliche Technologien, um Kunden durch strategische Einblicke und Services dabei zu unterstützen, grüne Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, zu nutzen und zu verwalten. Lympha fördert darüber hinaus die Interaktion mit und den Aufbau von Beziehungen zu Investoren durch den Datenaustausch in Echtzeit und die Ausrichtung von Veranstaltungen, um das Projektpotenzial und die Marktdynamik zu demonstrieren, was auf eine verbesserte Einbindung der Stakeholder abzielt. Lymphas Engagement für eine transparente Datenüberwachung und -berichterstattung konzentriert sich auf die Validierung von Emissionszertifikaten als Teil eines Bewertungsdienstes vor der Emission, um den Marktwert und die Umweltauswirkungen von Emissionszertifikaten für genaue zukünftige Bewertungen zu beurteilen.

Will Hessert, CEO von BluSky, sagt: Wir sind überzeugt, dass Lympha einen herausragenden End-to-End-Ansatz in einer Plattform für Emissionszertifikate der nächsten Generation bietet. Sie haben eine wunderbar transparente Lösung geschaffen, die den Produzenten, Verkäufern und Käufern von Zertifikaten zugutekommt, die bereit sind, den Sektor des Kohlenstoffabbaus voranzutreiben. Wir begrüßen und unterstützen ihre Initiative und ihre Energie sowie ihren Enthusiasmus und gemeinsamen Ansatz und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen.

Über Lympha Inc.

Lympha Inc. ist eine zielorientierte Projektfinanzierungsfirma, die sich der Beschleunigung der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch innovative Finanzierungsinstrumente verschrieben hat. Lympha hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, ländliche Gemeinden wiederzubeleben und die Energiesicherheit durch Projekte zur Kohlendioxid-Abscheidung und nachhaltige Brennstoffe zu verbessern. Lympha hat seinen Hauptsitz in New York City und bietet einen umfassenden Beratungsservice, der umfangreiche Projektfinanzierungen beinhaltet, die auf die einzigartigen Bedürfnisse von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, Biokraftstoffe und Kohlendioxid-Abscheidung zugeschnitten sind - von der Anfangsphase bis zur Skalierung. Dazu gehören fortschrittliche Finanzberatungsdienste zu Kapitalstrukturierung, Risikomanagement und Kapitalbeschaffung sowie strategische Finanzberatung zur Steigerung der Rentabilität von Projekten und der Attraktivität von Investitionen im Umweltsektor. Im Rahmen ihres Schwerpunkts auf technologiegestütztes Projektmanagement nutzt Lympha die Blockchain-Technologie, um die Projektverfolgung, -Überwachung und -Berichterstellung zu optimieren. Die Firma bietet Unterstützung bei der Marktexpansion und dem Marktzugang mit dem Ziel, strategische Erkenntnisse zu gewinnen, die den Kunden helfen, grüne Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Lympha fördert darüber hinaus die Interaktion mit und den Aufbau von Beziehungen zu Investoren durch den Datenaustausch in Echtzeit und die Ausrichtung von Veranstaltungen, um das Projektpotenzial und die Marktdynamik zu demonstrieren, was auf eine verbesserte Einbindung der Stakeholder abzielt. Zu den praktischen Erwägungen gehören das Onboarding und die Verwaltung von Registern für Emissionszertifikate, um ein nahtloses Onboarding, die Einhaltung von Vorschriften und eine optimierte Interaktion zu gewährleisten, sowie die direkte Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung (DMRV), um eine genaue, zuverlässige und transparente Datenüberwachung und Berichterstattung zu gewährleisten, die dazu beiträgt, eine Vorabbewertung von Emissionszertifikaten als Bewertungsdienstleistung vor der Emission vorzunehmen, um den Marktwert und die Umweltauswirkungen von Emissionszertifikaten für genaue zukünftige Bewertungen zu beurteilen. Weitere Informationen finden Sie unter https://lympha.earth/.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen - dort, wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Biokohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung; (2) der Verkauf von Biokohle, die mit Geräten zur Kohlendioxid-Abscheidung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

