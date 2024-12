Bis zu 23 % pro Jahr: 2 Top-Aktien, die langfristig zweistellige Renditen versprechen!

Ich habe das Gefühl, immer mehr Anleger erkennen, dass man mit Aktien gerade langfristig die höchsten Renditen erzielen kann. Doch ist es natürlich relativ schwer, eine sehr lange Haltedauer auch tatsächlich umzusetzen.

Vor allem, weil es ja an der Börse eben nicht geradlinig mit den Kursen nach oben geht, sondern unendlich viele Faktoren die Entwicklung einer Aktie beeinflussen können. Dennoch gibt es Titel, die trotz Schwankungen selbst über Jahrzehnte zweistellige jährliche Renditen für uns Investoren ermöglichen.

So wie beispielsweise auch die Aktien der beiden Unternehmen Novo Nordisk (WKN: A3EU6F) und Adobe (WKN: 871981), die in ihren geschäftlichen Aktivitäten unterschiedlicher nicht sein können.

Dänischer Vorzeigekonzern liefert Top-Rendite

Bei Novo Nordisk denkt man natürlich zuallererst an Insulin und Diabetesmedikamente. Denn schließlich ist dies ja auch das Kerngeschäft des dänischen Unternehmens, welches sich nach wie vor für über 70 % der Gesamteinnahmen verantwortlich zeichnet. Wobei hier die Verkäufe in den ersten neun Monaten um 20 % zulegen konnten.

Als Hauptwachstumstreiber erweist sich aber mittlerweile das Abnehmmittel Wegovy, wo die Einnahmen im selben Zeitraum um 76 % angestiegen sind. Es ist derzeit bereits in über 15 Ländern zugelassen und kann sich unter anderem im wichtigen US-Markt immer mehr durchsetzen. Was darauf zurückzuführen ist, dass immer mehr Krankenkassen die Kosten für das Mittel übernehmen.

Insgesamt kann Novo Nordisk im ersten Dreivierteljahr gegenüber dem Vergleichszeitraum mit einem Umsatzplus von 23 % glänzen. Und beim Nettogewinn können wir einen Anstieg von ansehnlichen 18 % erkennen. Für das Gesamtjahr rechnen die Experten von MarketScreener bei Umsatz und Gewinn übrigens mit weiteren Bestmarken.

Diese könnten die nächsten Jahre aber noch weiter übertroffen werden. Denn mit CagriSema arbeiten die Dänen schon an einem potenziellen Nachfolger für Wegovy. Während Wegovy laut Studien im Schnitt zu einer Gewichtsreduzierung von 15 % führt, hat man mit CagriSema an dieser Stelle aber schon die 25-%-Marke stark ins Visier genommen.

Wer sich für die Aktie von Novo Nordisk interessiert, kann sich die Papiere derzeit trotz der guten Aussichten zu einem regelrechten Schnäppchenpreis in sein Depot holen. Denn mit 101,62 Euro (29.11.2024) notieren sie aktuell nämlich 26 % unter Höchstkurs.

Trotz allem kann die Novo-Nordisk-Aktie damit für die letzten zehn Jahre einen Kursanstieg von 457 % für sich verbuchen. Und wenn wir 15 Jahre zurückgehen, dann sehen wir für diesen Zeitraum sogar ein Plus von 2.194 %. Was für diese Zeiträume immerhin einem durchschnittlichen jährlichen Kursanstieg von 18,73 bzw. 23,23 % entspricht. Langfristanleger, was willst du mehr!

Mit Software zum Rendite-Erfolg

Einen völlig anderen geschäftlichen Ansatz verfolgt unser heutiger zweiter Kandidat für langfristiges Investieren. Denn der US-amerikanische Konzern Adobe ist wohl einer der bekanntesten Softwarehersteller der Welt. Man denke hier nur einmal an den Adobe-Acrobat, welcher global auf sehr vielen Computern gute Dienste in Sachen PDF-Dateien leistet.

Ganz aktuell ist natürlich die künstliche Intelligenz ein riesiges Thema bei Adobe. Allerdings waren sich die Anleger lange Zeit nicht einig, ob hier zusätzliche Konkurrenz durch andere Anbieter droht oder die KI eher einen Wachstumstreiber für den Kreativsoftware-Spezialisten darstellen wird.

Mittlerweile ist aber klar geworden, dass man sicherlich von einem positiven Szenario ausgehen kann. Immer mehr neue Nutzer werden nämlich von den KI-Funktionen der Adobe-Software angezogen. Aber auch viele Bestandskunden sind offenbar bereit, zu teureren Abos zu wechseln, welche die entsprechenden Hilfsmittel enthalten.

Zum Beispiel hat Adobe inzwischen sein Firefly genanntes KI-Werkzeug in die Layoutprogramme Illustrator und Photoshop integriert. Womit man mit diesen daher jetzt mehr oder weniger auf Kommando Grafiken oder Bildkollagen erstellen kann.

Die Adobe-Aktie indes schwächelt in diesem Jahr etwas. Mit 516,01 US-Dollar (29.11.2024) notiert sie aktuell gut 11 % tiefer als noch Anfang Januar und rund 25 % unter ihrem ehemaligen Allzeithoch, welches sie am 19.11.2021 mit 688,37 US-Dollar markierte.

Schauen wir aber auch hier einmal auf die Zehn-Jahres-Performance, bei der wir für die Adobe-Papiere einen Anstieg von insgesamt 618 % ermitteln können. Im Schnitt erreichte die Aktie damit jedes Jahr ein Kursplus von 21,49 %. Und aus Sicht der letzten 15 Jahre ging es mit der Aktie von Adobe um insgesamt 1.371 % nach oben, was für diese Zeitspanne eine jährliche Durchschnittsrendite von 19,63 % bedeutet.

Dank eigener Innovation und auch mit Unterstützung der KI sollte sich Adobe weiter auf Wachstumskurs befinden. Gerade beim Thema KI muss man dazu noch wissen, dass sich das Management hier noch am Anfang sieht, wenn es darum geht damit Gewinne zu erzielen.

Für das Gesamtjahr prognostiziert MarketScreener aber mit 21,45 Mrd. US-Dollar schon einmal einen Rekordumsatz für die Softwareschmiede. Und auch der Nettogewinn soll mit 5,5 Mrd. US-Dollar 2024 eine neue Bestmarke erreichen. In meinen Augen sollte es deshalb nur eine Frage der Zeit darstellen, bis sich auch die Aktie von Adobe zu neuen Höchstständen aufmacht.

Der Artikel Bis zu 23 % pro Jahr: 2 Top-Aktien, die langfristig zweistellige Renditen versprechen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Adobe.

Aktienwelt360 2024