Assad flieht nach Moskau - Karten in Syrien und Nahost werden neu gemischt

Amman/Beirut/Kairo/Berlin (Reuters) - Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad herrscht auf den Straßen von Damaskus Freude, aber auch Ungewissheit über den weiteren Weg des vom Bürgerkrieg gezeichneten Landes.

"Die Zukunft gehört uns", sagte zwar Rebellenkommandeur Abu Mohammed al-Golani am Sonntag im syrischen Fernsehen. Es gibt unter anderem mit dem Iran, Russland, der Türkei, Israel, den USA, den Kurden und anderen Rebellen-Gruppen aber noch zahlreiche andere Parteien mit Interessen in Syrien und der Region. Das schürt Sorgen vor neuer Instabilität. Assad selbst befindet sich inzwischen in Moskau. Russland habe ihm und seiner Familie aus humanitären Gründen Asyl gewährt, berichteten russische Agenturen unter Berufung auf einen Vertreter des russischen Präsidialamts.

Islamistische Rebellen der Gruppe HTS hatten am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen, ohne dass es erkennbaren Widerstand des Militärs gab. Das Tempo, mit dem sie Assads Armee binnen Tagen überrannten, sorgte für Erstaunen und weckte Erinnerungen an den Vormarsch der Taliban 2021 in Afghanistan.

Der Iran und Russland als Assad-Unterstützer hatten von Syrien aus Einfluss in die gesamte arabische Welt. Sein Sturz schränkt nun die Möglichkeiten des Iran ein, Waffen an Verbündete zu liefern. Zudem könnte Russland seinen Stützpunkt im syrischen Hafen Tartus im Mittelmeer verlieren. Die Agentur Tass berichtete am Sonntag zwar, syrische Oppositionsführer hätten die Sicherheit russischer Militärbasen und diplomatischer Vertretungen in Syrien garantiert. Der einflussreiche russische Kriegsblogger "Rybar" schrieb aber auf Telegram, Russlands militärische Präsenz in Nahost hänge am seidenen Faden. Es gebe keine Befehle aus Moskau, russische Kriegsschiffe hätten den Hafen Tartus verlassen und aus Sicherheitsgründen vor der Küste Stellung bezogen, der Luftwaffenstützpunkt Hmeimim sei faktisch abgeschnitten und kurdische Kräfte hätten begonnen, russische Einrichtungen jenseits des Euphrat zu blockieren.

Gestärkt werden könnte die Türkei, die Widersacher Assads unterstützt hat. Die Türkei will unter anderem, dass sich Kurden, die sich in Syrien gesammelt haben und von der Türkei als "Terroristen" bezeichnet werden, dort nicht etablieren. Zudem steht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unter Druck, die Millionen syrischer Flüchtlinge in seinem Land angesichts schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse in der Türkei wieder zurück nach Syrien zu schicken.

Assad hatte die Herrschaft vor fast einem Vierteljahrhundert von seinem Vater übernommen und nach einer kurzen Zeit der Lockerung Widerstand in dem Vielvölkerstaat hart unterdrückt. Mit der Niederschlagung des Aufstands gegen ihn im Jahr 2011 begann ein Bürgerkrieg, bei dem Hunderttausende Menschen starben. Assads Sturz könnte auch den Weg für die Rückkehr von Millionen Flüchtlingen ebnen, die seit Jahren in Lagern in der Türkei, im Libanon und in Jordanien leben, und aus Furcht vor Racheakten Assads bislang nicht in ihre Heimat zurückkehrten. Auch in Deutschland leben viele syrische Flüchtlinge.

US-Präsident Joe Biden erklärte am Sonntagabend, im Moment gebe es in Syrien Risiken und Unsicherheit. Die USA würden in den kommenden Tagen mit den Anführern in der Region sprechen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete Assads Sturz als "historischen Tag". Das schaffe neue und sehr wichtige Möglichkeiten für Israel. Es gebe aber auch Risiken. Israel arbeite an einer guten Nachbarschaft und werde Drusen, Kurden, Christen und Muslimen "die Hand des Friedens reichen". Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, ein friedlicher Übergangsprozess und eine politische Lösung seien möglich. Gemeinsam mit internationalen Partnern und auf Grundlage der Resolution des UN-Sicherheitsrats werde Deutschland dazu seinen Beitrag leisten.

Eine zentrale Rolle bei der Blitzoffensive, die zum Sturz Assads führte, spielte die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS). Sie wird im Ausland als terroristisch eingestuft und in Syrien wegen ihres Islam-Fundamentalismus zum Teil gefürchtet. Ihr Chef Golani kappte 2016 die Verbindungen zum Al-Kaida-Ableger Nusra-Front. Die Rebellen erklärten, sie arbeiteten an einer Machtübergabe an eine Übergangsregierung mit voller Exekutivgewalt.

