EURO STOXX 50® - Höchster Jahresschlusskurs der Geschichte?

Dem Euro STOXX 50® könnte per Jahresultimo ein ganz besonderes Ausrufezeichen gelingen: nämlich der höchste Jahresschlusskurs überhaupt! Der höchste Schlusskurs seit dem Jahrtausendwechsel 1999/2000 ist es aktuell bereits. Bei einer Schlussnotiz oberhalb der Marke von 4.904 Punkten wäre es tatsächlich der höchste Jahresschlusskurs der Geschichte. Diese Schlüsselmarke ist aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Schließlich bilden die europäischen Standardwerte seit dem Frühjahr eine trendbestätigende Flagge aus, deren obere Begrenzung bei gut 4.900 Punkten verläuft (siehe Chart). Anders ausgedrückt: Bei einem Spurt über dieses Level gehen Monats- und Jahreschart „Hand in Hand“! Im Erfolgsfall rückt das sich ergebende Kursziel das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 5.522 Punkten wieder auf die Agenda. In die gleiche Kerbe schlägt die „Tasse-Henkel-Formation“ der Jahre 2021/22/23, welche ein Anschlusspotenzial von 1.150 Punkten – gerechnet von den Ausbruchsmarken bei knapp 4.500 Punkten – bereithält. Da die alten Ausbruchsmarken darüber hinaus bestens mit den Hochs von 2007 und der unteren Flaggenbegrenzung (akt. bei 4.468 Punkten) harmonieren, stellt diese Zone einen absoluten „Katastrophen-Stopp“ für den Euro STOXX 50® dar.

EURO STOXX 50® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

