ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Aufwärtsdrang erlahmt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Moderate Verluste prägten das Bild im frühen Handel, eine weitere Höchstmarke blieb dem Dax verwehrt. Mit 0,1 Prozent auf 20.325 Zähler lag der deutsche Leitindex im Minus. Am Vortag hatte der Dax unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschließend aber abgegeben.

Der MDax gab am Dienstagmorgen mit 0,7 Prozent auf 26.913 Zähler stärker nach als der Dax. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, verlor 0,3 Prozent.

Aus börsentechnischer Sicht sei der Dax nach der jüngsten Kurs-Rally "überkauft", schrieb die Landesbank Helaba am Morgen. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte möglich.

Die Aktien der Deutschen Telekom lagen leicht im Minus. Die Papiere der Tochter T-Mobile US waren am Vorabend im späten US-Handel verstärkt unter Druck geraten nach vorsichtigen Aussagen zum vierten Quartal.

Die Aktien der Allianz verloren 1,5 Prozent. Vor einer Kapitalmarktveranstaltung des Großversicherers konnten am Morgen Aussagen zu steigenden Gewinne bis 2027 und zu Ausschüttungen an die Aktionäre den Kurs nicht stützen.

Eine Kaufempfehlung der Bank of America für die Commerzbank -Aktie ließ diese um 1,8 Prozent steigen. Im SDax der kleineren Börsentitel profitierten die Anteile des Vermögensverwalters DWS mit plus 3,7 Prozent von einem positiven Kommentar der Investmentbank JPMorgan.

Unter den Nebenwerten büßten Teamviewer 6,6 Prozent ein. Der Software-Entwickler will das US-Unternehmen 1E übernehmen, dessen Wert mit umgerechnet knapp 700 Millionen Euro angegeben wird. Teamviewer ist an der Börse rund dreimal so viel wert.

Delivery Hero sackten um 9,3 Prozent ab. Der Essenslieferant hatte seine Tochter Talabat in Dubai an die Börse gebracht. Deren Unternehmenswert wird nun teilweise aus dem Kurs von Delivery Hero ausgepreist. Der Talabat-Kurs rutschte zudem im Handelsverlauf unter den Angebotspreis von 1,60 Dirham je Aktie./bek/mis