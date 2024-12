Teamviewer will Anbieter 1E übernehmen in größtem Zukauf bisher

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer will sich in seiner bisher größten Übernahme mit dem Unternehmen 1E vom Finanzinvestor Carlyle stärken. Der Unternehmenswert liege bei 720 Millionen US-Dollar (682 Mio Euro), wie die Göppinger am Dienstag mitteilten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg entsprechend berichtet. 1E bietet Software zur Erkennung von IT-Problemen an. Teamviewer baut damit sein Angebot rund um Fernwartung, Vernetzung von Geräten und Videokonferenzen aus und erhält über die Kunden von 1E auch einen größeren Zugang zum US-amerikanischen Markt. Der Zukauf soll laut Teamviewer erhebliche Umsatzsynergien bringen. Der Abschluss der Übernahme wird Anfang 2025 erwartet./men/mis