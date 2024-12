ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BAT auf 'Neutral' - Ziel 2800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Der bestätigte Ausblick des Tabakkonzerns für das laufende Jahr entspreche den Erwartungen, schrieb Analyst Philip Spain in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/mis

