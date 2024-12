Continental-Finanzvorstand Schick kehrt 2025 zu Mercedes zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Continental-Finanzvorstand Olaf Schick kehrt im Herbst 2025 nach zweieinhalb Jahren zu seinem vorherigen Arbeitgeber Mercedes-Benz zurück.

Dort soll er vom 1. Oktober 2025 an das Vorstandsressort für Integrität, Governance und Nachhaltigkeit übernehmen, das zurzeit Renata Jungo Brüngger bekleidet, wie Mercedes-Benz am Mittwoch mitteilte. Die 63-jährige Schweizerin geht dann nach fast zehn Jahren bei Mercedes in Ruhestand. Vor seinem Wechsel soll Schick noch die Abspaltung des Autozuliefer-Geschäfts von Conti abschließen. Der 52-Jährige war erst im Mai 2023 von Mercedes-Benz gekommen und im Conti-Vorstand zunächst für Integrität und Recht zuständig, seit Juli auch für die Finanzen. Bei Mercedes-Benz war er zuletzt Finanzchef für China.

Bei dem Stuttgarter Autobauer verabschieden sich im nächsten Jahr aus Altersgründen zwei weitere Vorstände: Personalchefin Sabine Kohleisen (60) wird zum 1. Mai 2025 von Britta Seeger abgelöst, die bereits im Vorstand sitzt, dort aber für den Vertrieb verantwortlich ist. Neuer Vertriebsvorstand soll zum 1. März Mathias Geisen werden, der bisher das Van-Geschäft führt. Hubertus Troska (64) gibt seinen Posten als China-Vorstand zum 1. Februar an Oliver Thöne ab, der noch für die Produktstrategie verantwortlich ist. Troska soll sich aber bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende Juli noch "der komplexen Transformation des Geschäftssystems" in China, dem größten Markt für Mercedes-Benz, widmen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)