dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Zalando will sich About You einverleiben

BERLIN/HAMBURG - Der deutsche Online-Händler Zalando will seinen heimischen Konkurrenten About You schlucken. Je About-You-Aktie bietet der Dax-Konzern 6,50 Euro, wie er am Mittwoch überraschend in Berlin bekannt gab. Damit wird About You mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Ein Anteilsschein von About You kostete am Dienstagabend zum Handelsende 3,90 Euro. Im Jahr 2021 war das Unternehmen zu 23 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Zalando-Aktionären scheint die angekündigte Offerte jedoch nicht zu gefallen.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - Ausblick enttäuscht

JENA - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec stellt sich auf weiterhin schwierige Geschäfte ein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 bekam das Unternehmen vor allem eine schwächere Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien in China zu spüren. Hinzu kam ein rückläufiges Gerätegeschäft. Der Umsatz schrumpfte leicht, und die Gewinne gingen deutlich zurück. "Für 2024/25 werden die Rahmenbedingungen voraussichtlich nicht einfacher - insbesondere die derzeit zu beobachtende Schwäche im chinesischen Markt veranlasst uns zu einem vorsichtigen Ausblick", sagte Unternehmenschef Markus Weber bei der Vorlage der Jahreszahlen am Mittwoch. An der Börse kam vor allem der Ausblick schlecht an. Die Aktie verlor mehr als 13 Prozent.

ROUNDUP: Wintergeschäft bei Zara-Mutter Inditex flaut ab

ARTEIXO - Die erfolgsverwöhnte Textilgruppe Inditex hat ausgerechnet zum Start in das wichtige Weihnachtsgeschäft an Tempo eingebüßt. Zudem überschatteten zuletzt die schweren Stürme in Spanien das Geschäft des Konzerns, zu denen bekannte Massenmarken wie Zara, Bershka, Stradivarius und Massimo Dutti gehören. Auch mit ihren Zahlen für die ersten neun Monate enttäuschten die Spanier die Erwartungen von Analysten auf ganzer Linie. Die Nachrichten vergraulten zur Wochenmitte die Anleger an der Börse, der Kurs sank deutlich.

ROUNDUP: Bilfinger will eigene Aktien zurückkaufen - Kurssprung

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 1,1 Millionen Aktien für maximal 50 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Mannheim mit. Das entspreche etwa 2,93 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll spätestens am 31. Januar 2025 beginnen und bis Ende 2025 abgeschlossen werden. An der Börse kam dies gut an: Die Aktie legte am Mittwoch gegen Mittag um rund 5,3 Prozent zu und war damit größter Gewinner im MDax , dem Index für mittelgroße Unternehmen.

ROUNDUP: Tui vor Rückkehr auf das Niveau vor der Pandemie

HANNOVER - Der Touristikkonzern Tui hangelt sich zurück auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie. Vorstandschef Sebastian Ebel berichtete am Mittwoch von deutlichen Zuwächsen bei den Kunden aus Großbritannien und Deutschland. Dennoch blieb Tui im Geschäftsjahr 2023/24 mit insgesamt 20,3 Millionen Veranstaltergästen erneut hinter den 20,6 Millionen aus dem Vorkrisenjahr 2019 zurück. Ebel denkt, diese Marke im neuen Geschäftsjahr bis Ende September 2025 zu knacken. Auch der operative Gewinn soll weiter steigen - obwohl Tui wegen der Krise von Boeing lange auf neue Flugzeuge warten muss.

Kreise: VW spielt Produktionsverlagerung von Golf-Verbrenner nach Mexiko durch

WOLFSBURG - Der kriselnde Autobauer Volkswagen spielt als Zukunftsvariante unter anderem eine Verlagerung der Golf-Produktion vom Stammwerk in Wolfsburg nach Mexiko durch. Dies sei eines der zahlreichen Szenarien, die derzeit vom Management für die Werksbelegung geprüft würden, erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa aus dem Umfeld des Konzerns. Allerdings gilt die Variante demnach nicht als wahrscheinlichstes Ergebnis der derzeitigen Überlegungen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Gedankenspiele berichtet.

ROUNDUP 2: Talanx nimmt sich bis 2027 weitere Gewinnsprünge vor - Aktie legt zu

HANNOVER/MÜNCHEN - Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn auch in den nächsten Jahren deutlich steigern. Bis 2027 solle das Konzernergebnis auf mehr als 2,5 Milliarden Euro wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit. Das ist rund 30 Prozent mehr als für 2024 angepeilt - und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. An der Börse wurden die Neuigkeiten zu Beginn von Talanx' Kapitalmarkttag am Mittwochmorgen positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Metro will trotz hoher Kosten weiter wachsen - Aktie auf Rekordtief

DÜSSELDORF - Der Großhandelskonzern Metro will seinen Wachstumskurs auch im neuen Geschäftsjahr fortsetzen. Der Umsatz 2024/25 (per Ende September) soll währungs- und portfoliobereinigt um drei bis sieben Prozent zulegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Das um verschiedene Effekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nach einem Rückgang wieder leicht zulegen. Dabei geht der Konzern von Gegenwind durch anhaltend hohe Kosten aus. Die Ziele bis 2030 bestätigte Metro. Die Aktie rutschte am Mittwoch ab.

ROUNDUP: Alzchem-Großaktionäre verkaufen Aktien - Kursverlust

TROSTBERG - Zur Erhöhung des Streubesitzes haben zwei Großaktionäre des Spezialchemiekonzerns Alzchem Anteile abgestoßen. Der am Vorabend angekündigte Schritt wurde über ein beschleunigtes Bieterverfahren bei institutionellen Anlegern abgeschlossen, wie Alzchem am Mittwochmorgen in Trostberg mitteilte. Insgesamt seien 250.000 Aktien platziert worden. Dies entspricht 2,5 Prozent des Grundkapitals der Bayern. Zum Preis der platzierten Papiere wurde zunächst keine Angaben gemacht. Die Alzchem-Aktie gab zur Wochenmitte nach.

