EQS-Adhoc: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU und Zalando vereinbaren Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot von Zalando an die Aktionäre von ABOUT YOU

EQS-Ad-hoc: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU und Zalando vereinbaren Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot von Zalando an die Aktionäre von ABOUT YOU



11.12.2024 / 07:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, den 11. Dezember 2024 – Die ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in Hamburg (ISIN DE000A3CNK42) (die „

Gesellschaft

“) hat mit der Zalando SE mit Sitz in Berlin („

Zalando

”) eine Vereinbarung über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen (Business Combination Agreement, „

BCA

“). Durch den Abschluss des BCA und den Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll die Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines E-Commerce-Ökosystems im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt gelegt werden, um Kunden und Partner durch komplementäre Angebote noch besser bedienen zu können.

Zur Umsetzung des Unternehmenszusammenschlusses beabsichtigt Zalando, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot („

Übernahmeangebot

“) an die Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb aller Aktien der Gesellschaft gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 6,50 in bar je Aktie der Gesellschaft abzugeben, vorbehaltlich der Bestimmung des gesetzlichen Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage. Das Übernahmeangebot wird von Zalando aus vorhandenen Barkapitalmitteln finanziert.

Die Großaktionäre der Gesellschaft, einschließlich der Otto GmbH & Co KG, Mitglieder der Otto Familie, einer von Heartland kontrollierten Beteiligungsgesellschaft, und alle drei Gründer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, haben sich unwiderruflich verpflichtet, sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Übernahmeangebots zum Angebotspreis zu verkaufen. Die insgesamt diesen Vereinbarungen unterliegenden Aktien der Gesellschaft entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Freigaben. Das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle wird keine Bedingung für den Vollzug sein.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute die Bestellung und die Anstellungsverträge der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft um sechs Monate bis zum Ablauf des 15. Oktober 2025 verlängert. Vorbehaltlich der aktienrechtlichen Zuständigkeit des Aufsichtsrats ist beabsichtigt, dass die drei Gründer und derzeitigen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft auch nach Vollzug des Übernahmeangebots weiterhin im Vorstand der Gesellschaft vertreten sein werden. Vorbehaltlich des Vollzugs des Übernahmeangebots erwerben die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft in bestimmtem Umfang Zalando-Aktien als Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen, die Zalando derzeit als eigene Aktien hält.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft begrüßen das Übernahmeangebot. Vorbehaltlich einer sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage, unterstützen der Vorstand und der Aufsichtsrat das Übernahmeangebot und beabsichtigen, dessen Annahme zu empfehlen.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Frank Böhme

Head of Investor Relations & Communications

ir@aboutyou.com

Pressekontakt:

Laila Helmy

Head of Corporate Communications

presse@aboutyou.com

Ende der Insiderinformation

11.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ABOUT YOU Holding SE Domstraße 10 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 638 569 – 0 E-Mail: info@aboutyou.de Internet: https://corporate.aboutyou.de ISIN: DE000A3CNK42 WKN: A3CNK4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2048461

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2048461 11.12.2024 CET/CEST