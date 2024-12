IRW-News: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon unterzeichnet Absichtserklärung für AR2-Biokohleprojekt im Wert von 192 Mio. US$

IRW-PRESS: BluSky Carbon Inc.: BluSky Carbon unterzeichnet Absichtserklärung für AR2-Biokohleprojekt im Wert von 192 Mio. US$

Zweiter Projektvorschlag mit zehnjähriger Laufzeit zielt auf die Sanierung von Agrarflächen und Böden im Nordwesten von Arkansas ab

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 11. Dezember 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) (BluSky oder das Unternehmen), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die LOI) bezüglich eines Projektvorschlags mit einem in den USA ansässigen Käufer (Käufer) unterzeichnet hat. Das Unternehmen beabsichtigt, eine zweite kommerzielle Anlage im Nordwesten von Arkansas zu errichten, die nicht mit dem zuvor angekündigten AR1-Projekt im Wert von 105 Mio. US$ (siehe Pressemeldung vom 24. September 2024) in Verbindung steht und als AR2-Projekt bezeichnet wird.

Der Vorschlag sieht einen Zeitplan für die Lieferungen (ähnlich jenem im AR1-Verkaufsvertrag) vor, welchem zufolge der Käufer eine festgelegte Menge von 70.000 Tonnen Biokohle pro Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren aus dem AR2-Projekt erwerben könnte. Die Lieferung der Biokohle würde im Ist-Zustand erfolgen. Der Feuchtigkeitsgehalt würde bei Auslieferung mit einem Analysezertifikat (Certificate of Analysis/CoA) verifiziert. Auf Grundlage eines ausgehandelten Preises von zweihundertfünfundsiebzig Dollar (275 US$) pro Tonne beläuft sich der Verkaufswert laut Vorschlag auf etwa 192 Mio. US$.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die geplanten Liefermengen an Biokohle nur dann eingehalten werden können, wenn die Beschaffung und die Inbetriebnahme von insgesamt fünf (5) Vulcan Heavy-Biomasse-Pyrolyse-Systemen (Vulcan Heavy-System) sichergestellt sind. Ob BluSky ein Vulcan Heavy-System in Betrieb nehmen kann, hängt davon ab, ob das Unternehmen in der Lage ist, eine Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen sicherzustellen. Dies kann allerdings nicht garantiert werden. Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass die in der LOI vorgesehenen Transaktionen noch unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung stehen.

Zeitgleich zu dem in der Absichtserklärung enthaltenen Vorschlags - und in der Folge ein wichtiger Bestandteil des Vorschlags - wurde BluSky von einem Dritten ein Pachtangebot für ein Grundstück mit 25 Jahren Laufzeit unterbreitet. Damit könnte das Unternehmen einen Teil eines strategischen Standorts pachten, der ausreichend Platz und eine geeignete Infrastruktur für den Aufbau der AR2-Pyrolyse-Systeme bietet. Darüber hinaus hat BluSky ein umfangreiches und äußerst wettbewerbsfähiges Rohstoffangebot für den Kauf von bis zu 500.000 Tonnen Biomasse pro Jahr von einem Dritten erhalten. Diese Biomasse weist einen Feuchtigkeitsgehalt von 40 % oder weniger auf und stammt aus Abfallströmen der regionalen Forstindustrie. Dieses Rohstoffangebot deckt mehr als den gesamten geschätzten Produktionsbedarf für die AR2-Anlage in der derzeit geplanten Form ab und bietet reichlich Spielraum für eine künftige Skalierung der Produktion. Das Unternehmen prüft, ob es diese zusätzlichen Angebote weiterverfolgen soll, und weist darauf hin, dass seine Fähigkeit, eines oder beide Angebote wahrzunehmen, davon abhängt, ob es sich eine Finanzierung zu annehmbaren Bedingungen sichern und eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf den Verkaufsvorschlag für das AR2-Projekt abschließen kann.

Gemäß den Bedingungen des Vorschlags für den Verkauf von Biokohle über einen Zeitraum von zehn Jahren würden die handelsüblichen Klauseln in Bezug auf eine Vertragsverletzung einer schriftlichen Benachrichtigung unterliegen, in der die Verletzung genau beschrieben wird; danach kann die Vereinbarung aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn die säumige Partei die Verletzung nicht innerhalb einer gemeinsam vereinbarten Frist behebt. Die Bedingungen sehen eine Zahlung binnen 60 Tage netto vor. Die Lieferklauseln sehen vor, dass die Ware gemäß den FOB-Bedingungen an der Produktionsstätte in Nordwest Arkansas übergeben wird.

Biokohle ist schwarzes kohlenstoffreiches Material, das aus Biomasse (z. B. Hackschnitzel, Pflanzenresten, Gülle oder anderen landwirtschaftlichen Abfallprodukten) hergestellt wird, um den Kohlenstoff der Biomasse in eine stabilere Form zu überführen (Kohlenstoffbindung bzw. Kohlenstoffsequestrierung). https://www.ars.usda.gov/midwest-area/stpaul/swmr/people/kurt-spokas/biochar/

Sie kann über lange Zeiträume im Boden in verschiedenen Tiefen verbleiben, in der Regel Tausende von Jahren. Biokohle wird durch Erhitzen von kohlenstoffreicher Biomasse oder Abfallstoffen im Zuge der Pyrolyse hergestellt. Bei der Pyrolyse kommt es zur thermischen und chemischen Zersetzung von Biomasse bei begrenzter oder fehlender Sauerstoffzufuhr, in der Regel bei Temperaturen zwischen 300°C und 1000°C. Biokohle kann als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt werden, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens aufzuwerten, das Wasserrückhaltevermögen zu erhöhen und Kohlenstoff zu binden. Sie trägt außerdem zur Abschwächung des Klimawandels bei, indem sie den Kohlenstoff im Boden für Tausende von Jahren stabilisiert und so verhindert, dass er als Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Im Hinblick auf die Steigerung von Ernteerträgen, die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und die Verringerung der Umweltverschmutzung gilt Biokohle als äußerst vielversprechend, da sie Nährstoffe zurückhält und die Treibhausgasemissionen minimiert. https://edis.ifas.ufl.edu/publication/SS585

Will Hessert, CEO von BluSky, meint dazu: Die Dynamik in unserem Sektor nimmt weiter zu. Eine wachsende Zahl einflussreicher Wirtschaftsführer im ganzen Land zeigen Interesse an nachhaltigem Kohlenstoffabbau, den damit verbundenen Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und dem Thema der Umwandlung von Abfällen in eine nützliche Mischung verkaufsfähiger Produkte. Jede Woche erhalten wir immer mehr Anfragen und Interessensbekundungen an unserer Technologie und den damit verbundenen Lösungen zum Kohlenstoffabbau. Die Bewältigung des Interesses an unserem Geschäft zwingt uns sogar dazu, neue Prozesse einzuführen, um sicherzustellen, dass wir jeder Gelegenheit eine Chance geben. Kurz vor den Feiertagen schätzen wir uns glücklich, über diese bemerkenswerte Situation reflektieren zu können, und sind dankbar für das Interesse, dem wir mit Freude begegnen.

Über BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN: A401NM)

BluSky ist ein auf erneuerbare Energien spezialisiertes Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kohlenstoff wieder in den Boden zurückzuführen - wo er auch hingehört! Das Unternehmen wandelt organische und industrielle Abfälle in Bioholzkohle, erneuerbare Energie und Karbonatgestein um und entwickelt bzw. verkauft Technologien zur Kohlenstoffsequestrierung. Die vorrangigen Zielsetzungen von BluSky sind (1) der Bau von Geräten zur Kohlenstoffeliminierung; (2) der Verkauf von Bioholzkohle, die mit Geräten zur Kohlenstoffeliminierung hergestellt wird; und (3) der Verkauf von Emissionszertifikaten, die durch die Herstellung von Bioholzkohle generiert werden. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der wachsenden Notwendigkeit der Klimaneutralität und dem Streben nach einer Senkung der CO2-Emissionen.

BluSky Carbon notiert in Kanada an der CSE unter dem Handelssymbol BSKY, am OTCQB unter dem Symbol BSKCF und in Frankfurt, Deutschland (FWB) unter der Kennung QE4. BluSkys öffentliche Berichterstattung samt der dazugehörigen Dokumentation kann auf der Profilseite des Unternehmens unter SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden. Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Webseite https://bluskycarbon.com/, schauen Sie sich unser Video an und melden Sie sich für unseren Newsletter an bzw. folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Facebook, X (vormals twitter), Instagram oder LinkedIn.

FÜR DAS UNTERNEHMEN

William (Will) Hessert

Chief Executive Officer

BluSky Carbon Inc.

35 Research Parkway,

Old Saybrook, CT, 06475

Tel. (860) 577-2080

Web: https://bluskycarbon.com/

E-Mail: info@bluskycarbon.com

Ansprechpartner für Vertriebs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten:

Greg Pakiela, Business Development

greg.pakiela@bluskycarbon.com

Die CSE und ihr Information Service Provider haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Überzeugungen und Annahmen des Managements von BluSky basieren. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, außer, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem: die voraussichtliche Laufzeit der Vereinbarung; dass der Vertragspartner seine Verpflichtungen erfüllen wird; dass das Unternehmen bei der Skalierung seines Betriebs erfolgreich sein wird, was unter anderem den Erwerb mehrerer Vulcan Heavy-Maschinen erfordert; dass das Unternehmen den Ausbau seiner Produktionsanlage, einschließlich der Prüfung und Optimierung seines Vulcan Heavy-Systems, erfolgreich abschließen wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die für die Skalierung seines Betriebs erforderlichen Finanzierungen abzuschließen; und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen des Managements, die unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem: die Aufrechterhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; der Wettbewerb auf dem Markt; die von den Wettbewerbern angebotenen Produkte und Technologien; der Aufbau und die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Dienstleistern und anderen Dritten; das anhaltende Wachstum der Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche und die positive öffentliche Meinung in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidungstechnologiebranche.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; den negativen Cashflow; dass die Finanzlage und die Betriebsergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen; die Erwartung, in Zukunft Verluste zu machen und niemals profitabel zu werden; den Bedarf an zusätzlichem Kapital, um den Betrieb fortzuführen; die Abhängigkeit von Drittanbietern von Dienstleistungen; den starken Wettbewerb durch Konkurrenten in der Branche der Kohlenstoffabscheidungstechnologie; technologische Veränderungen in Bezug auf die Kohlenstoffabscheidung, die sich negativ auf die Akzeptanz der aktuellen Technologie oder der Produkte des Unternehmens auswirken können; Angebot und Nachfrage für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen; und andere Risikofaktoren, die in der Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie Informationen oder Ereignissen nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77765

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77765&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09643M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.