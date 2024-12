WHO setzt auf Einigung für Pandemie-Abkommen bis Mai 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist zuversichtlich für den Abschluss eines weltweiten Pandemie-Abkommens bis Mai 2025.

"Die Länder haben sich dazu verpflichtet, das Abkommen rechtzeitig zur Weltgesundheitsversammlung im nächsten Mai zu finalisieren. Ich bin zuversichtlich, dass sie dies tun werden", sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Genf. Seit zwei Jahren verhandeln die 194 Mitgliedstaaten der WHO über ein Abkommen, das die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Pandemien verbessern soll, um Versäumnisse während der Corona-Pandemie zu beheben.

Ein erster Versuch, das Abkommen in diesem Jahr zu besiegeln, scheiterte. Diplomaten halten eine Einigung unter der US-Regierung von Donald Trump zudem für weniger wahrscheinlich. Tedros wurde wiederholt nach der zukünftigen Zusammenarbeit mit der Trump-Regierung gefragt, wirkte jedoch gelassen. "Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und glauben, dass dies auch so bleiben wird. Und ich glaube, die US-Führung versteht, dass die USA nicht sicher sein können, solange nicht der Rest der Welt sicher ist."

