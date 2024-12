Weihnachtssaison bringt Inditex Umsatzplus von neun Prozent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Die Zara-Mutter Inditex hat einen positiven Start in das Weihnachtsgeschäft hingelegt.

In den sechs Wochen bis zum 9. Dezember stieg der Umsatz um neun Prozent, wie der Modekonzern mit seinen Marken wie Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti und Bershka am Mittwoch mitteilte. Allerdings lag das Wachstum unter den 14 Prozent des Vorjahres. Zudem verfehlten die Ergebnisse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres die Erwartungen der Analysten. Von Februar bis Oktober wuchs der Umsatz um 7,1 Prozent auf 27,4 Milliarden Euro, während Analysten ein Plus von acht Prozent prognostiziert hatten. Der Nettogewinn stieg um 8,5 Prozent auf 4,44 Milliarden Euro, blieb jedoch ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Inditex-Aktien verloren im frühen Handel rund sechs Prozent.

Analysten führten die Ergebnisse auf Belastungen durch Währungsschwankungen zurück, da Inditex den Großteil seines Umsatzes in Euro erzielt. Die schweren Überschwemmungen Ende Oktober in Spanien, dem größten Markt des Unternehmens, hatten nach Angaben von Inditex nur begrenzte Auswirkungen. Trotz der Herausforderungen bleibe der Konzern auf Wachstumskurs, urteilte Portfoliomanager Xavier Brun vom Investor Trea Asset Management. Investitionen in größere Geschäfte, Logistik und Marketing, wie eine neue Kollektion mit Kate Moss, sollen den Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie H&M und Shein sichern.

