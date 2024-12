Aktien New York Schluss: Dow entfernt sich weiter von Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Erzeugerpreise und Daten vom Arbeitsmarkt hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen.

Zum Börsenschluss an der Wall Street büßte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,53 Prozent auf 43.914,12 Punkte ein. Seit seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch bei über 45.000 Punkten hat er nun schon weit mehr als 1.000 Punkte verloren.

Der technologielastige und am Vortag auf Rekordhoch gekletterte Nasdaq 100 zollte am Donnerstag seiner Rally mit minus 0,68 Prozent auf 21.615,27 Punkte Tribut. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,54 Prozent auf 6.051,25 Zähler.

In den USA war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. Die Daten würden eher für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche sprechen. Allerdings hatten die Erzeugerpreise im November stärker zugelegt als erwartet. Diese wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Daten sendeten also das entgegengesetzte Signal./ajx/nas