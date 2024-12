EQS-News: ENCAVIS erwirbt einen bereits im Bau befindlichen Solarpark in Dietfurt und Breitenbrunn (62 MW)

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt einen bereits im Bau befindlichen Solarpark in Dietfurt und Breitenbrunn (62 MW)



Hamburg, 12. Dezember 2024 – Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat in Dietfurt und Breitenbrunn (Bayern) einen Solarpark (62 MW) von der FRONTERIS Energie GmbH (FRONTERIS) erworben, die auch den Bau übernimmt. Der seit September 2024 in der Errichtung befindliche Park wird voraussichtlich im 2. Quartal 2025 ans Netz gehen und pro Jahr im Durchschnitt rund 67 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom produzieren.



„Der Solarpark in Dietfurt und Breitenbrunn ist mit seinen 62 MW Erzeugungskapazität unser bislang größter Solarpark in Bayern. Wir erhöhen durch dieses erste gemeinsame Projekt mit FRONTERIS unsere gesamte Erzeugungskapazität aus Wind- und Sonnenenergie in Deutschland (am Netz und im Bau) auf 780 MW“, sagt Mario Schirru, CIO/COO von Encavis.



“Mit dem Projekt Dietfurt entsteht - in enger Zusammenarbeit mit unserer Partnerfirma PRIMUS Solar GmbH – eines der größten Projekte unserer mehr als 20-jährigen Firmenhistorie. Sehr gefreut hat uns die kompetente und zielführende Zusammenarbeit mit den Behörden und Kommunen sowie natürlich die neue Partnerschaft mit der Encavis AG. Wir blicken optimistisch auf weitere Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Sonne, Wind und Batteriespeicher“, so Marcus Vilsmeier, Geschäftsführer der FRONTERIS Gruppe.



Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgesichert.





***





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,7 Gigawatt (GW), davon rund 2,3 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon knapp 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating „B“ und Sustainalytics vergibt ein „geringes Risiko“ innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com





Über FRONTERIS/PRIMUS:

FRONTERIS ist seit über 20 Jahren in der Projektrealisierung & Betriebsführung im Bereich der erneuerbaren Energiequellen tätig. PRIMUS entwickelt erfolgreich Projekte in den Bereichen Sonne, Wind und Speicher bis zur Baureife. Gemeinsames Ziel ist es, die Entwicklung der Energieerzeugung entscheidend voranzubringen und verantwortungsvoll mit den vorhandenen Ressourcen und Partnern vor Ort umzugehen.



Als Experten für Solar – und Windkraftprojekte konnten FRONTERIS und Primus in den vergangenen Jahren Projekte mit einem Investitionsvolumen von ca. 400 Mio. € entwickeln, realisieren und in der kaufmännischen & technischen Betriebsführung betreuen.



Weitere Informationen über die Unternehmen finden Sie unter www.fronteris.de und www.primus-energie.de



Kontakt FRONTERIS Gruppe

Maresa Barthelmess

Leitung Kommunikation und Marketing

E-Mail: barthelmess@fronteris.de

