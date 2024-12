EQS-News: Lindis Blood Care gibt erfolgreiche Finanzierungsrunde für sein Medizinprodukt zur Tumorzellentfernung, CATUVAB®, bekannt

EQS-News: Lindis Blood Care GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Lindis Blood Care gibt erfolgreiche Finanzierungsrunde für sein Medizinprodukt zur Tumorzellentfernung, CATUVAB®, bekannt



12.12.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lindis Blood Care gibt erfolgreiche Finanzierungsrunde für sein Medizinprodukt zur Tumorzellentfernung, CATUVAB®, bekannt

Erster Abschluss der Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Brandenburg Kapital, High-Tech Gründerfonds sowie bestehenden und neuen Privatinvestoren; zweiter Abschluss wird für Ende des ersten Quartals 2025 erwartet

Die eingenommenen Finanzmittel sollen zur Vorbereitung der bevorstehenden Zulassung sowie zur Markteinführung von CATUVAB® in Europa verwendet werden

CATUVAB® ist ein neuartiger Ansatz für eine sichere und kostengünstige Methode zur zuverlässigen Entfernung von Tumorzellen aus Operationsblut

Hennigsdorf, Deutschland – 12. Dezember 2024.

Lindis Blood Care, ein Unternehmen, das mit seinem Medizinprodukt CATUVAB® einen neuen Standard für das Blood Management während onkologischer Eingriffe etablieren will, gab heute den erfolgreichen ersten Abschluss einer Anschlussfinanzierungsrunde bekannt. Die neuen Mittel sollen zur Vorbereitung der erwarteten Zulassung des Medizinprodukts (CE-Kennzeichnung) sowie der Markteinführung in Europa eingesetzt werden. Der entsprechende Prozess zur Erlangung der Marktzulassung in den USA durch die FDA läuft parallel. Die Finanzierungsrunde wurde von Brandenburg Kapital, der Venture-Capital-Arm der Investitionsbank des Landes Brandenburg, getragen. Zu den weiteren Investoren dieser Runde zählen der High-Tech Gründerfonds, bestehende und neue Privatinvestoren sowie die Unternehmensgründer, Dr. Franzpeter Bracht und Dr. Horst Lindhofer.

„Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Gesellschafter und begrüßen unsere neuen Kapitalgeber. Gemeinsam verfolgen wir die Vision, das erste Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, welches das Potenzial besitzt, die Protokolle der intraoperativen Blutrückgewinnung in der Krebschirurgie neu zu definieren“, kommentierte Dr. Franzpeter Bracht, Gründer und Geschäftsführer von Lindis Blood Care. „Die Ergebnisse unserer klinischen Zertifizierungsstudie REMOVE waren herausragend. Sie bestätigen das ausgezeichnete Sicherheitsprofil unseres Ansatzes, und alle klinischen Endpunkte der Studie wurden mit einer hohen statistischen Signifikanz erreicht. Wir konzentrieren uns nun darauf, die Prozesse zur Erlangung der europäischen CE-Kennzeichnung sowie der FDA-Zulassung in den USA abzuschließen und die Markteinführung vorzubereiten.“

CATUVAB® ist ein neuartiger Ansatz, der als eine sichere und kostengünstige Methode zur zuverlässigen Entfernung von Tumorzellen aus Eigenblut bei Operationen mit hohem Blutverlust konzipiert wurde. Der Wirkmechanismus von CATUVAB® ist rein physikalischer Natur und wirkt weder pharmakologisch noch immunologisch oder metabolisch. Der Ansatz lässt sich leicht in die bestehende klinische Praxis integrieren und stellt im Vergleich zu allogenen Bluttransfusionen und den damit verbundenen behandlungsbedingten Kosten aufgrund schwerer Nebenwirkungen, eine kosteneffiziente Methode dar.

„Wir freuen uns, Lindis Blood Care in ihrer Mission zu unterstützen, die onkologische Chirurgie mit CATUVAB® grundlegend zu verändern. Lindis‘ Innovation hat das Potenzial, die Patientensicherheit und die Behandlungsergebnisse erheblich zu verbessern, indem sie sichere autologe Bluttransfusionen bei Krebsoperationen ermöglicht. Unsere Investition spiegelt unser starkes Vertrauen in die klinischen Möglichkeiten und das Marktpotenzial von CATUVAB® sowie das engagierte Team wider, das seine Entwicklung vorantreibt. Wir sind stolz, diesen Weg zu begleiten und dazu beizutragen, eine transformative Lösung für Patienten und Gesundheitsdienstleister bereitzustellen“, betonte Dr.Moritz Beissenhirtz, Investment Director Life Sciences bei der Brandenburg Kapital.

Ergebnisse einer konfirmatorischen, multizentrischen, klinischen Open-Label-Studie, in die mehr als 130 Patienten eingeschlossen wurden, um CATUVAB® für den Einsatz in der maschinellen Autotransfusionstechnologie (MAT) bei Krebsoperationen zu bewerten, zeigten, dass sämtliche primäre und sekundäre Endpunkte mit hoher statistischer Signifikanz erreicht wurden und bestätigten damit die Sicherheit und Wirksamkeit von CATUVAB®. Die Top Line Ergebnisse wurden am 19. April 2024 auf dem NATA24-Jahressymposium in Bologna vorgestellt.

###

Über Lindis Blood Care:

Lindis Blood Care ist ein Medizintechnikunternehmen, welches das Medizinprodukt CATUVAB® entwickelt. CATUVAB® dient der Entfernung von EpCAM-positiven Tumorzellen aus Operationsblut mit Hilfe von MAT (maschinelle Autotransfusionstechnologie), die zur Rückgabe von OP-Blut bei nicht-onkologischen Operationen bereits heute breit zum Einsatz kommt. EpCAM ist auch als Marker für tumorauslösende Krebsstammzellen bekannt – ein Haupttreiber der Metastasierung.

In der Krebschirurgie wird standardmäßig Fremdblut gegeben, wenn ein hoher Blutverlust auftritt. Weltweit ist dies pro Jahr bei bis zu 900.000 Tumor-Operationen der Fall. Dieses Vorgehen kann jedoch zahlreiche schwerwiegende Nebenwirkungen für den Empfänger zur Folge haben, einschließlich der Suppression des Immunsystems und einer erhöhten Tumorrezidivrate. Diese Nebenwirkungen ließen sich in Zukunft durch den Einsatz von CATUVAB® und die damit mögliche Rücktransfusion des patienteneigenen Blutes vermeiden. Bei onkologischen Eingriffen kann die Sammlung und Rückgabe des Eigenblutes während der Operation (autologe Bluttransfusion), die im Rahmen anderer Operationen mit Hilfe von MAT-Geräten durchgeführt wird, nicht eingesetzt werden. Grund dafür sind Krebszellen, die während einer Tumor-Operation häufig ins Blut freigesetzt werden. Diese dürfen dem Patienten aufgrund einer möglichen Metastasenbildung nicht wieder zugeführt werden. Hier setzt CATUVAB® an. CATUVAB® besteht aus der Kombination eines Filters und eines trifunktionalen Antikörpers, der Tumorzellen und Immunzellen aggregiert, die dann durch Zentrifugation und Filtration im Rahmen des Standard-MAT-Verfahrens entfernt werden. Dieser Prozess gewährleistet die zuverlässige Eliminierung von Tumorzellen aus Operationsblut, wie in der REMOVE-Zertifizierungsstudie gezeigt wurde. Produkt und Verfahren lassen sich problemlos in den klinischen Alltag integrieren und Bestandteil können eines zeitgemäßen „Patient Blood Management“ werden.

Der Erfolg von Lindis Blood Care wurde durch die Finanzierung des High-Tech Gründerfonds und Brandenburg Kapital, dem Venture-Capital-Arm der Investitionsbank des Landes Brandenburg, sowie mehreren Privatinvestoren unterstützt.

www.lindis-bloodcare.com

Über Brandenburg Kapital GMBH / ILB

Die Brandenburg Kapital GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Seit 1993 unterstützt sie als Venture Capital-Arm der ILB Brandenburger Unternehmen durch die Übernahme von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen. Als öffentliche Venture Capital Gesellschaft, erfahrener Lead-Investor und aktiver Partner sorgt die Brandenburg Kapital auf Basis eines stabilen Konzernumfelds für eine starke Eigenkapitalbasis von Startups sowie kleinen und mittleren Unternehmen im Land Brandenburg. Dafür steht der Eigenkapitalfonds in Höhe von aktuell rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fondsmittel für den im Auftrag des Brandenburger Wirtschaftsministeriums errichteten Fonds der Brandenburg Kapital werden aktuell aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und aus Eigenmitteln der ILB bereitgestellt.

Mit insgesamt elf Fonds, gespeist aus Mitteln des Landes, der EU, der KfW und aus Eigenmitteln der ILB in Höhe von rund 325 Millionen Euro, konnten in den letzten 30 Jahren rund 300 Brandenburger Unternehmen mit Venture Capital und/oder Mezzanine-Finanzierungen unterstützt werden.

Weitere Informationen finden Sie unterwww.brandenburg-kapital.de



Über den HTGF – High-Tech Gründerfonds

Der HTGF ist einer der führenden und aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland und Europa, der Start-ups in den Bereichen Deep Tech, Industrial Tech, Climate Tech, Digital Tech, Life Sciences und Chemie finanziert. Mit seinem erfahrenen Investmentteam unterstützt der HTGF Start-ups in allen Phasen ihrer Entwicklung hin zu internationalen Marktführern. Der HTGF investiert in der Pre-Seed- und Seed-Phase und kann sich in weiteren Finanzierungsrunden signifikant beteiligen. Über alle Fonds hinweg hat der HTGF über 2 Mrd. Euro under Management. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat er mehr als 750 Start-ups finanziert und über 180 erfolgreiche Exits realisiert.

Zu den Fondsinvestoren der Public-Private-Partnership zählen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die KfW Capital sowie 45 Unternehmen und Family Offices.

Weitere Informationen unter HTGF.de oder auf LinkedIn.

KONTAKT

Lindis Blood Care GmbH

Dr. Franzpeter Bracht

Geschäftsführender Direktor

E-Mail:

Lindis Blood Care GmbHDr. Franzpeter BrachtGeschäftsführender DirektorE-Mail: business.development@lindis-bloodcare.com FÜR MEDIENANFRAGEN

MC Services AG

Anne Hennecke

Tel.: +49 (0) 211-529-252-22

E-Mail:

MC Services AGAnne HenneckeTel.: +49 (0) 211-529-252-22E-Mail: anne.hennecke@mc-services.eu

12.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2049351 12.12.2024 CET/CEST