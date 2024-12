Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Sixt, Kontron, GFT Technologies, Nemetschek, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Macy's, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Broadcom, Adobe und Solana.

Die Inflationsdaten sind in den USA gestern gemeldet worden wie erwartet. Keine großen Überraschungen bedeutet auch keine großen Planänderungen für die US-Fed. Entsprechend waren die Märkte gestern in Feierlaune.

Heute wird sich dann zeigen, ob Broadcom die kräftigen Zugewinne von gestern halten kann, wenn nachbörslich die Quartalszahlen gemeldet werden. Martin schaut auf die Erwartungen.

Adobe hat gestern bereits die Bücher geöffnet. Das abgelaufene Quartal war besser als erwartet, allerdings enttäuscht der Ausblick. Entsprechend geht die Aktie auf Tauschstation. Wie geht es nun weiter?

Außerdem werden heute in der Sendung einige aktuelle Trading-Setups besprochen - was durchaus mit dem heutigen Gast in der Sendung zusammenhängt...