Spezialpharmaunternehmen Medios senkt Jahresziele - Aktie bricht ein

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios senkt kurz vor Ablauf des Jahres seine Ziele. Der Vorstand um Chef Matthias Gärtner rechnet nun 2024 mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 2,8 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend in Berlin mitteilte. Bisher war der auf Individualmedizin spezialisierte Konzern davon ausgegangen, seinen Erlös in diesem Jahr auf 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro steigern zu können. Die Aktie rutschte nach der Zielsenkung auf ein Tief seit 2018 ab.

Auch seine bisherige Gewinnprognose im Tagesgeschäft dürfte Medios nicht mehr erreichen: Die Führungsspitze geht jetzt davon aus, dass das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) statt der zuvor erwarteten 82 bis 91 Millionen Euro lediglich bei rund 80 Millionen herauskommen wird. Vor einem Jahr hatte Medios ein operatives Ergebnis von 60,5 Millionen erzielt.

Noch vor rund einem Monat hatte die Medios-Führung nach einem starken dritten Quartal die Jahresziele noch bestätigt. Gründe für die Kappung nannte das Unternehmen nun zunächst nicht./tav/jha/