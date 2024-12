Aktien Europa Schluss: Wenig verändert - Rückversicherer gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag mit wenig Veränderung geschlossen. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Plus von 0,05 Prozent auf 4.967,95 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Minus von 0,2 Prozent.

Außerhalb des Euroraums gab am Freitag der Schweizer SMI um 0,18 Prozent auf 11.694,43 Zähler nach. Der britische FTSE 100 sank um 0,14 Prozent auf 8.300,33 Punkte.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets machte eine Patt-Situation an den Märkten aus: "Wenn gute Nachrichten wie Zinssenkungen am Aktienmarkt lediglich mit einem Schulterzucken honoriert werden, ist dies ein Zeichen für nur noch wenig Kaufinteresse und kündigt auf hohem Niveau zumindest mal eine Pause an." Er ergänzte: "Wenn aber auf der anderen Seite die investierten Anleger an ihren Positionen festhalten, droht nahezu Stillstand an der Börse."

Gefragt waren vor dem Wochenende Aktien von Rückversicherern. Hier gab es gleich von den zwei größten Konzernen frohe Kunde. Sowohl Munich Re als auch Swiss Re blicken zuversichtlich auf das kommende Jahr. Beide gehen von einem deutlichen Gewinnanstieg aus. Die Aktien von Munich Re und Swiss Re zogen deutlich an./ajx/nas