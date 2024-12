Direkte und indirekte Profiteure des Glücksspiel-Booms: Ein Jackpot für die Geldanlage?

EQS-Media / 13.12.2024 / 12:06 CET/CEST



Die Glücksspielbranche boomt in verschiedenen Facetten. Nicht nur Spieler werden von der Hoffnung auf den Jackpot angetrieben, sondern auch Unternehmen in und um die Branche profitieren von der zunehmenden Digitalisierung und Akzeptanz des Glücksspiels.

Dieser Boom hat sich zu einem Milliardenmarkt entwickelt, der Anlegern vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Doch wer sind die direkten und indirekten Gewinner, und wie können Investoren vom Hype profitieren? Ein genauer Blick zeigt: Der Markt ist vielschichtiger, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Unternehmen im Rampenlicht: Wer sind die direkten Gewinner?

Die offensichtlichsten Profiteure des Glücksspiel-Booms sind natürlich die Anbieter von Glücksspielen selbst. Hierzu zählen sowohl klassische Casino-Betreiber als auch Unternehmen, die ausschließlich oder zusätzlich ein Online Casino betreiben.

In der ersten Kategorie finden sich große Namen wie MGM Resorts oder Las Vegas Sands, die mit ihren Resorts in Glücksspielmetropolen wie Las Vegas oder Macau enorme Umsätze generieren. Doch die digitale Transformation hat auch diese Giganten erfasst: Sie investieren zunehmend in ihre Online-Angebote, um die wachsende Zielgruppe internetaffiner Spieler anzusprechen.

Immer dominanter sind reine Online-Anbieter, die durch die Pandemie und die fortschreitende Digitalisierung einen regelrechten Wachstumsschub erlebt haben. Unternehmen wie Flutter Entertainment (mit Marken wie Betfair und FanDuel) oder Evolution Gaming, ein führender Anbieter von Live-Casino-Lösungen, stehen an der Spitze dieses Trends.

Sie setzen auf innovative Technologien, die den Spielern ein nahtloses Erlebnis bieten – vom einfachen Online-Wettportal bis hin zu Live-Streaming-Casinotischen mit echten Dealern. Für Anleger bieten diese Unternehmen eine direkte Möglichkeit, von der steigenden Nachfrage nach iGaming-Angeboten zu profitieren.

Indirekte Profiteure: Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Hintergrund

Nicht nur die Betreiber von Glücksspielplattformen profitieren vom Boom, sondern auch zahlreiche Unternehmen, die im Hintergrund eine Schlüsselrolle spielen. Diese „stillen Helden“ der Branche sind oft weniger offensichtlich, haben aber dennoch einen großen Anteil am Erfolg der Glücksspielanbieter.

Zahlungsdienstleister wie PayPal, Skrill und Adyen sind von wichtiger Bedeutung für die Branche. Sie ermöglichen sichere und schnelle Transaktionen – ein absolutes Muss für Glücksspielplattformen, um Vertrauen bei den Spielern aufzubauen. Jede getätigte Einzahlung und Auszahlung generiert Gebühren, von denen diese Dienstleister erheblich profitieren. Gerade in Regionen mit strengen Regulierungen, wie Deutschland oder den USA, sind vertrauenswürdige Zahlungsanbieter ein essenzieller Bestandteil des Geschäftsmodells.

Ein weiteres Beispiel sind Technologieunternehmen, die die Infrastruktur für iGaming-Plattformen bereitstellen. Hersteller wie Nvidia und AMD entwickeln Hochleistungshardware, die notwendig ist, um grafikintensive Spiele und eines Tages sogar Virtual-Reality-Casinos zum Laufen zu bringen.

Auch Softwareanbieter wie Unity Technologies und Epic Games, deren Tools häufig für die Entwicklung von Spielen und Plattformen verwendet werden, profitieren indirekt vom Wachstum der Branche. Hinzu kommen Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services (AWS), die die technische Basis für den Betrieb globaler Online-Plattformen liefern.

Aufstieg neuer Technologien: Innovationen treiben den Boom voran

Die Glücksspielbranche ist ein Paradebeispiel für die Integration bahnbrechender Technologien in ein traditionelles Geschäftsmodell. Besonders die Blockchain-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI) haben das Potenzial, den Markt nachhaltig zu verändern.

Die Blockchain sorgt für transparente, manipulationssichere Transaktionen, was in einer Branche, die von Fairness und Vertrauen lebt, enorm wichtig ist. Plattformen, die Kryptowährungen wie Bitcoin akzeptieren, sprechen zudem eine wachsende Zielgruppe von technikaffinen Spielern an. Gleichzeitig reduzieren Smart Contracts und automatisierte Zahlungssysteme die Abhängigkeit von Drittanbietern, was langfristig Kosten spart.

Allerdings ist die Regulierung von Kryptowährungen noch ein Thema, das sich vermutlich erst in den nächsten Jahren klären wird. Derzeit ist noch unklar, ob eher die Technologie der Blockchain Zukunftspotential hat oder beispielsweise der Bitcoin als Währung an Relevanz gewinnen könnte.

KI findet ebenfalls breite Anwendung – von der Personalisierung des Spielerlebnisses bis hin zur Betrugsprävention. Algorithmen können das Verhalten von Spielern analysieren und Empfehlungen aussprechen, die sowohl das Spielerlebnis verbessern als auch die Einnahmen der Betreiber steigern.

Darüber hinaus schützen KI-gestützte Tools Spieler vor Spielsucht und helfen Betreibern, regulatorischen Anforderungen besser nachzukommen. Anleger, die auf Unternehmen setzen, die diese Technologien entwickeln oder implementieren, könnten indirekt vom Glücksspiel-Boom profitieren.

Welche Investment-Optionen für Anleger ergeben sich?

Für Anleger gibt es verschiedene Möglichkeiten, vom Glücksspiel-Boom zu profitieren. Direktinvestitionen in Aktien von Glücksspielunternehmen bieten die Möglichkeit, an den Gewinnen großer Anbieter teilzuhaben. Namen wie DraftKings, Entain oder Evolution Gaming gehören zu den vielversprechendsten Kandidaten.

Wer das Risiko breiter streuen möchte, kann auf ETFs setzen, die mehrere Unternehmen aus der Glücksspielbranche bündeln. Solche Fonds beinhalten oft auch indirekte Profiteure wie Technologie- und Zahlungsunternehmen, wodurch sie ein ausgewogeneres Risikoprofil bieten.

Eine dritte Möglichkeit sind Investitionen in Unternehmen, die zwar nicht direkt im Glücksspiel tätig sind, aber von dessen Wachstum profitieren. Beispiele sind Nvidia und Unity Technologies, die Technologien und Infrastruktur bereitstellen, oder Zahlungsdienstleister wie Adyen oder PayPal, die eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung von Transaktionen spielen.

Was Anleger vor einem Investment beachten sollten

Trotz des Hypes gibt es auch Risiken, die Anleger im Blick behalten sollten. Die Glücksspielbranche ist stark reguliert, und Änderungen in der Gesetzgebung können erhebliche Auswirkungen haben.

Länder wie die USA und Deutschland haben ihre Märkte zwar kürzlich für Online-Glücksspiel geöffnet, jedoch oft mit strengen Auflagen und hohen Lizenzgebühren. Ein Beispiel ist der Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland, der es Anbietern erlaubt, Online-Casinos zu betreiben, dabei aber strenge Regeln für Werbung und Spielerschutz vorschreibt.

Ein weiteres Risiko ist die starke Konkurrenz, besonders im Online-Bereich. Anbieter überbieten sich mit großzügigen Boni, um Spieler anzulocken. Während dies für die Spieler attraktiv ist, schmälert es die Margen der Betreiber erheblich. Anleger sollten daher genau prüfen, welche Unternehmen sich in diesem Wettbewerbsumfeld behaupten können und welche möglicherweise unter dem Druck der Konkurrenz zusammenbrechen.

Fazit: Eine Branche mit Chancen – und Stolpersteinen!

Der Glücksspiel-Boom ist mehr als nur ein vorübergehender Trend. Die Digitalisierung und technologische Innovationen haben eine Branche revolutioniert, die einst starr und traditionell war. Für Anleger bietet sich hier eine spannende Gelegenheit, sowohl direkt als auch indirekt vom Wachstum zu profitieren.

Doch wie bei jeder Investition ist Vorsicht geboten: Regulierungsrisiken, Marktvolatilität und die starke Konkurrenz können die Gewinne schmälern. Wer sich jedoch gut informiert und breit aufstellt, könnte tatsächlich einen „Jackpot“ für sein Portfolio landen.

