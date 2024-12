Investieren mit Weitblick: Die 2 besten Strategien für nachhaltigen Börsenerfolg!

Wer in Aktien investieren möchte, der tut dies in der Regel, um damit sein Kapital in einem ansehnlichen Rahmen zu vermehren. Doch gerade am Anfang kann es dabei nicht selten zu einem gewissen Frust kommen.

Nämlich immer dann, wenn nicht schon nach kurzer Zeit ein ansehnlicher Börsenerfolg an der Entwicklung des Portfolios abzulesen ist. Aber gerade bei der Aktienanlage passieren oftmals Dinge, die man vor einer Investition nicht auf dem Schirm hatte.

Vor allem, wenn sich die Kurse einiger Titel nicht in die gewünschte Richtung bewegen, entwickeln viele Investoren das Gefühl, irgendwie aktiv werden zu müssen. Es kommt deshalb leider immer wieder vor, dass so mancher Anleger noch nach Jahren keine zufriedenstellende Depotentwicklung vorweisen kann.

Dabei ist es meines Erachtens bei Aktieninvestitionen relativ wichtig, hier von Anfang an mit Weitblick und vor allem auch strategisch vorzugehen. Und dass dies einfacher ist, als viele eventuell vermuten, möchte ich im heutigen Artikel einmal kurz aufzeigen.

Steter Tropfen höhlt den Stein

Was mir immer wieder auffällt, ist der Umstand, dass nicht wenige Anleger irgendwie immer den perfekten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt für eine Aktie erwischen wollen. Dies kann natürlich manchmal gelingen. In den meisten Fällen ist dieses Unterfangen aber wohl eher aussichtslos.

Weshalb man meiner Ansicht nach für einen nachhaltigen Börsenerfolg an diese Angelegenheit vielleicht etwas anders herangehen sollte. Denn das Wichtigste ist nicht unbedingt der Zeitpunkt einer Investition. Viel eher sollte man sich von dem ständigen Auf und Ab an den Märkten nicht verrückt machen lassen, sondern immer dann in Aktien investieren, wenn Geld dafür vorhanden ist.

Dafür gibt es selbstredend mehrere Möglichkeiten. Wer mit wenig Geld sofort an der Börse einsteigen möchte, könnte beispielsweise auf einen Aktiensparplan setzen. Hiermit kann man nämlich ganz einfach in einem vorher festgelegten Intervall einen bestimmten Betrag in verschiedene Titel investieren.

Wenn man dies konsequent einige Jahre durchhält, sollte man am Ende mit dem Ergebnis sicherlich zufrieden sein können. Auch ist es mit einem Sparplan möglich, gleich von Beginn an auf eine gute Diversifikation zu achten. Was dem Depot zusätzlich eine gewisse Sicherheit geben könnte.

Wer doch lieber selbst aktiv agieren möchte, kann auch über einen gewissen Zeitraum immer etwas Kapital zurücklegen. Wenn dann eine genügend hohe Summe zum Investieren bereitsteht, werden davon dann einfach die entsprechenden Aktien erworben.

Der Nachteil kann allerdings sein, dass man sich immer wieder aufs Neue mit den Märkten und einzelnen Aktien beschäftigen muss. Doch ich bin der Meinung, dass man bei der „Steter-Tropfen-höhlt-den-Stein-Strategie“ besser auf allzu viele Finanznachrichten verzichten sollte.

Nicht, dass man sich letztendlich doch noch zu unüberlegten Handlungen hinreißen lässt. Denn diese können einem nachhaltigen Börsenerfolg unter Umständen brandgefährlich werden.

Auf Qualitätsaktien setzen

Wenn es darum geht, mit seinen Aktien langfristig ansehnliche Renditen zu erzielen, ist in meinen Augen auch die Titelauswahl äußerst entscheidend. Deshalb ist es an dieser Stelle auch immens wichtig, immer auch auf die Qualität zu achten.

Was allerdings nicht immer so einfach ist. Zum Beispiel kann man hier sehr schnell in eine Falle geraten. Indem man nämlich auf vermeintliche Trends hereinfällt, die sich im Nachhinein nur als ein kurzes Strohfeuer entpuppen. Hier werden zwar die entsprechenden Aktien in kurzer Zeit in die Höhe getrieben.

Aber nur um nach dem Abflauen der Euphorie dann ebenso schnell wieder ins Bodenlose zu fallen. Wem hier der Ausstieg nicht rechtzeitig gelingt, dem drohen so sehr schnell hohe Verluste. Für einen langfristigen Börsenerfolg meiner Meinung nach also die absolut falsche Strategie.

Es gibt auf der Erde aber ein paar Entwicklungen, die man als Aktienanleger nicht ignorieren, sondern für sich nutzen sollte. Da wäre zum Beispiel das weltweite Bevölkerungswachstum. Die großen und bekannten Konsumaktien aus Bereichen wie Hygiene- und Kosmetik, Getränke, Lebensmittel oder auch Fast Food könnten hier die erste Wahl darstellen.

Auch wird der Anteil an älteren Menschen auf unserem Globus immer größer. Wovon sicherlich die Pharmakonzerne und Medizintechnikhersteller überproportional profitieren dürften. Einzelne Aktien dieser Firmen sollten also in einem gut aufgestellten Depot ebenfalls nicht fehlen.

Kommen wir als Drittes aber noch zu den beiden wohl wichtigsten Trends, die wohl noch lange Zeit ein Thema für uns sein werden. Dieses sind natürlich die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz (KI). Wobei man davon ausgehen muss, dass beide Entwicklungen derzeit sicherlich erst am Anfang ihres weltweiten Siegeszuges stehen.

Ich habe jetzt bewusst keine einzelnen Werte genannt, weil dies den Rahmen des Artikels sicherlich sprengen würde. Doch sollte man bei seiner Aktienauswahl nach meiner Überzeugung auf die bekanntesten und größten Unternehmen aus den jeweiligen Bereichen setzen.

Denn diese haben fast alle schon bewiesen, dass sie in der Lage sind, auch schlechte Phasen ohne große Verwerfungen überstehen zu können und danach dann weiter zu wachsen. Mit ihnen im Portfolio sollte sich also ein nachhaltiger Börsenerfolg problemlos bewerkstelligen lassen.

Der Artikel Investieren mit Weitblick: Die 2 besten Strategien für nachhaltigen Börsenerfolg! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024