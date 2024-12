Agentur: Ministerpräsident in Kirgisistan entlassen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - In Kirgisistan hat Präsident Sadyr Dschaparow einem Medienbericht zufolge Ministerpräsident Akylbek Dschaparow entlassen.

Gründe für den Schritt wurden in dem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA am Montag nicht genannt. Auch lagen zunächst keine Angaben dazu vor, wer neuer Regierungschef werden soll. Akylbek Dschaparow hatte den Posten seit 2021 inne. RIA berief sich auf einen Insider aus dem Umfeld des Präsidenten. Die ehemalige Sowjetrepublik hatte 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt. Seitdem hat das zentralasiatische Land eine Reihe von politischen Krisen und Phasen der Instabilität durchgemacht. Die Wirtschaft Kirgisistans hängt in hohem Maße von Überweisungen mehrerer Millionen in Russland tätiger Wanderarbeiter ab.

(Bericht von Lidia Kelly, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)