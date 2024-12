dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 16.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Vonovia legt Abfindung für Deutsche-Wohnen-Aktionäre fest

BOCHUM - Der Wohnungskonzern Vonovia hat den Fahrplan für die Komplettübernahme seiner Tochter Deutsche Wohnen und die Herausdrängung der noch übrig gebliebenen Aktionäre festgezurrt. So legte das Unternehmen am Wochenende die Abfindung der außenstehenden Anteilseigner im Rahmen des geplanten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages fest.

ROUNDUP: Eigentümerholding Porsche SE muss Milliarden auf VW abschreiben

STUTTGART - Die Krise beim Automobilbauer Volkswagen (VW) hinterlässt auch bei der Eigentümerin Porsche SE tiefe Spuren: Die Holding kündigte am Freitagabend milliardenschwere Abschreibungen auf ihre Beteiligung an. Im Zuge dessen kassierte sie auch ihre Jahresprognose und rechnet nun mit einem "erheblichen" Verlust. Aktionäre sollen dennoch eine Dividende erhalten.

Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen will Kapazität ausbauen

BAGSVAERD - Das für seine Abnehmspritzen bekannte Pharmaunternehmen Novo Nordisk will mit einem Milliardendeal seine Kapazitäten ausbauen. Das Unternehmen stellt unter anderem die Diabetes- und Diätmittel Ozempic und Wegovy her. Nun will es drei Abfüllanlagen in den USA, Italien und Belgien übernehmen.

Allianz zieht milliardenschweres Übernahmeangebot in Singapur zurück

MÜNCHEN - Der Versicherer Allianz zieht seine milliardenschwere Offerte für Income Insurance aus Singapur nach Vorbehalten aus der Regierung des südostasiatischen Landes zurück. Man bedauere die Entscheidung, teilte der Dax- Konzern am Montag in München mit. Ungeachtet des Rückschlags wolle der Versicherer seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen.

ROUNDUP: VW-Mitarbeiter protestieren vor fünfter Tarifrunde

HANNOVER - Vor der womögliche entscheidenden Tarifrunde bei Volkswagen machen Mitarbeiter erneut Druck. Rund 100 protestierten in Hannover vor dem Verhandlungshotel gegen die Sparpläne des Konzerns. "Arbeit für alle Standorte", wurde auf einem Transparent gefordert. "Wir kämpfen um unsere Tarifverträge", stand auf einem anderen.

IG Metall zu Tarifrunde: VW muss auf uns zukommen

HANNOVER - Zum Start der womöglich entscheidenden Tarifrunde bei Volkswagen fordert die IG Metall Zugeständnisse vom Unternehmen. "Ja, es gab beim letzten Mal eine konstruktive Gesprächsatmosphäre, aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo zum Auftakt der fünften Tarifrunde in Hannover. "Insofern ist jetzt dringend erforderlich, dass das jetzt auch passiert, dass das Unternehmen jetzt auf uns zukommt."

