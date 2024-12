EQS-News: HPW Metallwerk: Thomas Marek wird CFO

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Personalie

HPW Metallwerk: Thomas Marek wird CFO



16.12.2024 / 09:05 CET/CEST

Linz, 16. Dezember 2024 – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für E-Mobility, Windkraft und weitere industrielle Anwendungen, gibt Veränderungen in der Geschäftsführung des Unternehmens bekannt. Ab dem 01.01.2025 wird Thomas Marek als neuer Chief Financial Officer (CFO) tätig sein. Marek war u.a. von 2021 bis 2024 beim Private Equity Unternehmen Konstant GmbH, dem größten Anteilseigner der HPW, als Business Development Manager tätig und hat potenzielle Investmentmöglichkeiten identifiziert und die Portfoliounternehmen beraten. Dort war er auch für die strategische Entwicklung von HPW verantwortlich und hat das Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren maßgeblich mitbegleitet. Zudem war er knapp 10 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Tiroler Familienunternehmen. Er hält einen MBA im Bereich New Business Development der LIMAK Austrian Business School. Als neuer CFO wird Marek den eingeschlagenen Wachstumspfad von HPW im Bereich E-Mobility weiter vorantreiben. Marek übernimmt den Posten des CFO von Michael Guger, der das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen verlässt.

Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: „Mit Thomas Marek haben wir einen langjährigen Kenner unseres Unternehmens als CFO gewinnen können. Dadurch, dass er die Neupositionierung des Unternehmens im Bereich E-Mobility auf der Eigentümerseite bei Konstant bereits in den letzten Jahren maßgeblich mitgestaltet hat, ist er sowohl mit unserer strategischen Ausrichtung als auch mit unseren internen Prozessen im Bereich Finance & Controlling bestens vertraut. Gemeinsam werden wir den eingeschlagenen internationalen Wachstumspfad der HPW weiter ausbauen. Wir danken zudem Michael Guger für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.“

Thomas Marek, designierter CFO von HPW: „HPW ist in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt aktiv. Ich freue mich in der Rolle als CFO den Wachstumsweg von HPW weiter begleiten zu dürfen und bin überzeugt, dass HPW dank seiner innovativen und teils patentierten Technologie seine starke Marktposition – insbesondere international – weiter ausbauen wird.“

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich.

www.hpwires.com

