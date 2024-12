Europas Anleger ziehen sich vor Notenbank-Sitzungen zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Risikobereitschaft der europäischen Aktienanleger ist zum Auftakt einer mit Notenbanktreffen vollgepackten Woche gesunken.

Dax und EuroStoxx50 verloren am Montagvormittag je 0,5 Prozent auf 20.314 und 4942 Punkte. Maue Konjunkturdaten aus China trübten die Stimmung zusätzlich. "Die November-Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung in China lassen Zweifel daran aufkommen, dass die jüngsten Maßnahmen die Konjunktur spürbar anschieben werden", sagten die Ökonomen der Commerzbank. Die chinesischen Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, kletterten im November dagegen nur noch um 3,0 Prozent - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Oktoberwert von 4,8 Prozent.

Hingegen steuert die Euro-Wirtschaft auf einen versöhnlichen Jahresabschluss zu. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg überraschend um 1,2 auf 49,5 Punkte. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Dienstleistungssektor.

ZENTRALBANKEN IM VISIER

Die wichtigsten Ereignisse der Woche sind die Sitzungen der großen Zentralbanken. Anleger stellen sich auf eine Zinssenkung in den USA ein, während die Sätze in Japan und Großbritannien wohl stabil bleiben dürften. Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch rechnen die Märkte mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent gesenkt werden. Für Bewegung dürften daher eher die ausblickenden Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell und die "Dot-Plot"-Prognosen der Fed-Mitglieder für die Zinssätze in den nächsten Jahren sein. "Wir erwarten, dass die aktualisierten Prognosen eine mittlere Erwartung von drei Zinssenkungen im nächsten Jahr signalisieren, gegenüber vier in der September-Prognose", sagte Michael Feroli, Wirtschaftsexperte bei JPMorgan. Die Anleger haben ihre Erwartungen hinsichtlich der möglichen Zinssenkungen immer weiter zurückgeschraubt. Als Grund nannten Börsianer solide Wirtschaftsdaten und Spekulationen, dass die Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump für Steuersenkungen und Zölle die staatliche Kreditaufnahme erhöhen und die Inflation in die Höhe treiben würden. Der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, stagnierte nahe seines Drei-Wochen-Hochs bei 106,80 Punkten.

BITCOIN KNACKT REKORDMARKE - NÄCHSTER STOP 110.000 DOLLAR?

Bei den Kryptowährungen knackte der Bitcoin die nächste Rekordmarke und stieg um bis zu fünf Prozent auf 106.533 Dollar. Treiber der Cyberdevise bleibt die Aussicht auf eine kryptofreundliche US-Regierung unter Trump. Der designierte Präsident bekräftigte in einem Interview mit CNBC Ende vergangener Woche, dass er die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve in den USA in die Tat umsetzen wolle. Seit den US-Wahlen im November ist Bitcoin um mehr als 50 Prozent gestiegen. "Die nächste Zahl, die der Markt anstreben wird, liegt bei 110.000 Dollar", sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG. Der Bitcoin-Siegeszug werde auch durch die Aufnahme des Softwareunternehmens und Bitcoin-Käufers MicroStrategy in den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 widergespiegelt, sagte Timo Emden von Emden Research.

BÖRSENDEBUT VON CANAL+ FLOPPT

Als einer der größten Dax-Verlierer rutschten die Aktien von Porsche Holding SE (PSE) um 2,2 Prozent ab. Der Großaktionär von Volkswagen und Porsche hatte am Freitag nach Börsenschluss seine Ergebnisprognose zurückgezogen. Fester präsentierten sich hingegen Finanz- und Rüstungswerte. Rheinmetall legten 1,3 Prozent zu.

Die vom französischen Medienkonzern Vivendi ausgliederten Firmen Havas und Louis Hachette feierten an den Börsen Amsterdam und Paris einen gelungenen Einstand. Die Aktien der Werbefirma Havas eröffneten bei 1,80 Euro und zogen bis auf 1,91 Euro an. Papiere des Verlegers Louis Hachette, die bei 1,20 Euro in den Handel gestartet waren, legten 25 Prozent auf 1,41 Euro zu. Die ebenfalls von Vivendi abgespaltene Medienfirma Canal+ patzte hingegen bei ihrem Debut in London. Die Aktien starteten mit 290 Pence und sackten dann mehr als vierzehn Prozent auf 248 Pence ab.

