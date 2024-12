Jetzt beginnt die saisonal beste Phase des Jahres | Honeywell, Micron, Nike im Fokus

Ab heute beginnt an der Wall Street die historisch betrachtet meist beste Phase des Jahres. Die Weihnachtsmann-Rallye geht an den Start, gefolgt von einer meist auch freundlichen ersten Handelswoche im neuen Jahr. Wie letzte Woche spekuliert, werden die Aktien von MicroStrategy am 23. Dezember im Nasdaq 100 aufgenommen. Honeywell betont erstmals explizit, dass eine Zerschlagung aus Ausgliederung des Aerspace-Bereichs. Ansonsten stehen vor allem Analysten heute im Fokus. Barclays hebt das Kursziel von Broadcom auf $205 an, und bleibt bei der Kaufempfehlung. Micron meldet am Mittwoch Ergebnisse, die laut der Citi die Erwartungen verfehlen dürften. Das betrifft ebenfalls die Aussichten. Da sich das Umfeld im Frühling bessern sollte, bleibt der Analyst trotzdem bei der Kaufempfehlung. Wedbush hebt das Ziel für Tesla wiederum auf $515 ab, mit einem Bull-Case-Szenario von sogar $650. Allein die Opportunitäten in den Bereichen KI und Autonomes Fahren, hätten einen Wert von mindestens $1 Billion.



