Ölpreise etwas gefallen

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag nach Gewinnen in der Vorwoche leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar gab um 43 Cent auf 74,06 US-Dollar nach. In der vergangenen Woche hatte sich der Brent-Preis um etwas mehr als drei Dollar verteuert. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 39 Cent auf 70,90 Dollar.

Händler begründeten den leichten Rückgang mit Sorgen über die Ölnachfrage aus China, nachdem Konjunkturdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt enttäuscht hatten. Die Einzelhandelsumsätze waren im Oktober schwächer als erwartet ausgefallen. Commerzbank-Analyst Volkmar Baur sprach von anhaltenden konjunkturellen Probleme in China. Insbesondere die heimische Nachfrage mache weiterhin Probleme./jsl/la/mis