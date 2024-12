DAX® - Luftholen zu Wochenbeginn

In die letzte volle Handelswoche vor Weihnachten startete der DAX® gestern mit einer gewissen Zurückhaltung. Bei einer Handelsspanne von weniger als 85 Punkten bildete das Aktienbarometer zusätzlich eine Tageskerze mit kleinem Körper aus. Aufgrund des Durchatmens vom Wochenbeginn wird das am Freitag erreichte Allzeithoch (20.523 Punkte) von zwei tieferliegenden Hochpunkten umschlossen. Dadurch entsteht ein sog. „swing high“, welches kurzfristig für ein weiteres Kräftesammeln spricht. Das jüngste Aufwärtsgap von Anfang Dezember bei 20.085/20.038 Punkten steckt dabei einen ersten Rückzugsbereich ab. Charttechnisch noch sehr viel bedeutender ist allerdings das Ausbruchslevel und alte Allzeithoch bei 19.675 Punkten, das in Zukunft eine massive Unterstützung darstellt. Zu viel Luft holen könnte ohnehin nicht angesagt sein, denn unter saisonalen Gesichtspunkten beginnt jetzt nochmals eine gute Phase. So sorgt die Weihnachtsrally ab fünf Handelstagen vor dem Fest für Rückenwind, welcher regelmäßig bis in das neue Jahr anhält. Vor diesem Hintergrund muss das 42. Rekordhoch in diesem Jahr noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

