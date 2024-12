Ethereum Kurs steigt erneut über 4.000 Dollar – Hochspannung vor Fed-Notenbanksitzung

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelingt dem nach Marktgröße zweitwichtigsten Krypto Asset Ether (ETH) erneut der Sprung über die Marke von 4.000 Dollar.

Anleger hoffen, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch nicht nur an den Zinsschrauben nach unten dreht, sondern ihren Zinssenkungszyklus auch im Jahr 2025 weiter fortsetzen wird. Auch die Europäische Zentralbank hatte am vergangenen Donnerstag die Zinsen für den Euroraum gesenkt.

Anleger setzen auf Zinssenkung durch US-Notenbank

Die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks spielen Krypto-Werten weiterhin in die Karten. Neben der Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen fiebern Anleger dem Einzug des designierten US-Präsidenten Donald Trumps in das Weiße Haus entgegen.

Für Mittwoch steht der Leitzinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda (20:00 Uhr). Ökonomen erwarten einen Zinssenkungsschritt in Höhe von 25 Basispunkten auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Spannend dürfte sein, welche geldpolitische Hinweise Jerome Powell auf der anschließenden FOMC-Pressekonferenz abgibt (20:30 Uhr).